Эвелина Бледанс скрывает любовника

Журналисты выяснили, что Эвелина Бледанс вполне утешилась после развода с молодым мужем, продюсером Александром Семиным. Говорят, у актрисы роман с генеральным директором столичной галереи Сергеем Демчевым.

Эвелина Бледанс, несмотря на смешливый образ, в жизни довольно закрыта. Такой вывод сделали журналисты после церемонии награждения "Super мамы года", на которую актриса пришла в сопровождении седого импозантного мужчины. Весь вечер парочка провела за отдельным столиком, то и дело поглаживая друг другу руки и перешептываясь, компетентно сообщает EG.ru. По мнению издания, Эвелина выглядела по-настоящему счастливой.

Журналисты немедленно бросились узнавать, кто же являлся спутником Бледанс. Поиски необходимой информации завершились успехом. Оказалось, популярная актриса вышла в свет в сопровождении Сергея Демчева. Он является генеральным директором столичной галереи "МАРС".

Интересно, что, по некоторой информации, Эвелина Бледанс тайком приходила на мероприятие к Сергею Демчеву еще год назад, когда он устраивал выставку современных художников в своем творческом центре. А потом их якобы видели на показе новой коллекции известного модельера Игоря Гуляева в марте.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Ноя 27 2017 в 1:21 PST

Репортеры навели справки и относительно частной жизни Демчева. Оказалось, что мужчина – завидный холостяк. Однако от предыдущих отношений у него остались два сына и дочь. А еще, как утверждают представители СМИ, его связывали нежные отношения с коллегой, галеристкой Лизой Савиной. Отметим, что пока ни Бледанс, ни Демчев не прокомментировали информацию о своем романе.

Напомним, о разрыве Эвелины Бледанс и Александра Семина стало известно после съемок передачи Андрея Малахова, куда актриса пришла и откровенно рассказала о разводе. Якобы супруги расстались еще год назад. За это время Семин сильно похудел и, говорят, уже нашел новую любовь.