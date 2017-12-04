Певица Дайнеко встречается с Паниным

Согласно информации некоторых СМИ, Виктория Дайнеко состоит в отношениях с хоккеистом Григорием Паниным. У певицы и спортсмена за плечами тяжелый развод и дети.

Говорят, после развода с барабанщиком Дмитрием Клейманом Виктория Дайнеко нашла утешение в объятиях хоккеиста Григория Панина. Спортсмену 32 года, он играет за уфимский клуб "Салават Юлаев". "Вика и Гриша сблизились, когда были уже свободными людьми. Панин, кстати, тоже недавно пережил нелегкий развод со второй супругой: он почти пять лет был женат на модели по имени Дарья, однако полтора года назад их отношения начали постепенно сходить на нет… Даже общий ребенок, двухлетний сынишка Платон, не смог спасти их брак", – цитирует людей из окружения Дайнеко и Панина StarHit.

Интересно, что журналисты умудрились связаться с бывшей супругой Панина, которая сейчас занимается воспитанием их ребенка. Та оказалась немногословна. "Мы не общаемся. О союзе Григория и Виктории я слышала, но мне это неинтересно", – заявила женщина.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Ноя 29 2017 в 1:37 PST

Зато репортеры выяснили, что Дайнеко и Панин регулярно созваниваются и переписываются, а недавно певица поздравила хоккеиста с днем рождения. "Отношения на расстоянии – это, конечно, непросто, но и Вика, и Гриша в последнее время много работают: он в перелетах с одной игры на другую, она разрывается между концертами, съемками в фильме и маленьким ребенком", – рассказали представителям СМИ близкие к артистке люди.

При этом, согласно их словам, Дайнеко так и не смогла наладить отношения с бывшим мужем Клейманом, поэтому все заботы об их ребенке лежат на ее плечах. "Двухлетнюю Лиду воспитывает одна. С бывшим мужем они так и не смогли найти общий язык после скандального развода. Дочь Дмитрий практически не видит", – сообщили знакомые певицы.