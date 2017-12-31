Никита Джигурда поздравил Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.



Актер Никита Джигурда стал одним из самых обсуждаемых героев 2017-го. Страна обсуждала его ссору и примирение с женой-спортсмекой Мариной Анисиной, говорила о завещании покойной кумы артиста Людмилы Браташ, интересовались выпусками передач Андрея Малахова про Никиту Джигурду, после съемок которых, как говорили, приходилось освящать студию, рассматривали подросшую дочь Никиты Эву-Влади.

Джигурда считали сумасшедшим, но он пресек все измышления и прошел обследование в Центре им. Сербского. Эпатажный актер принял решение официально подтвердить свою психическую полноценность. "В течение 40 минут меня проверяли различными тестами на детекторе лжи и показывали такие картинки, что я , честно говоря, был шокирован, – поделился актер. – За 48 лет ничего подобного не смотрел. А энцефалограмма мозга показала, что левое и правое полушария у меня одинаково развиты, что присуще многим гениальным людям. Кроме того, специалисты подтвердили, что я идеально подхожу для творчества и могу делать нестандартные произведения, которые шокируют неподготовленных людей". Кроме того, он предоставил нашему изданию справки, что не является наркоманом и не употребляет запрещенных препаратов.

