Исповедь короля: Затравленный Киркоров сделал признание

Знаменитый российский артист Филипп Киркоров дал большое интервью. Он рассказал о том, как переживал травлю после рождения детей.

Перед началом самой тяжелой части беседы с журналистами Киркоров тяжело вздохнул. "Тогда только детей наверх, и чтобы была тишина" – раздал указания певец, прежде чем сделать сенсационное заявление.

"Это очень личное, не имеет отношения к шоу-бизнесу. Зачем лишний раз будоражить общественность", – начал артист. Однако королю эстрады пришлось выговориться.

Съемочной группе передачи "Новые русские сенсации" на НТВ удалось получить ответы на множество личных вопросов. Например, Киркоров высказался о своем отношении к Евровидению, вражде с Тимати, травле и предательстве. Тем не менее, все сенсационные признания остались за кадром – до следующего выпуска программы.

Я не сторонник лжи. Проще всего всегда говорить правду – никогда не заврешься

Журналисты затронули во время беседы с Киркоровым и другие вопросы. Певец рассказал, как решился на второго ребенка. Оказывается, он вдохновлялся собственным примером. "Мне в детстве всегда хотелось брата или сестру", – признался он.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 1 2017 в 2:02 PST

Также Киркоров оправдался за то, что таскает детей по гастролям. По словам артиста, в противном случае у него не было бы возможности быть рядом. "Дома бывают не очень часто. Может меня кто-то осуждает, но это единственная возможность быть с ними в эти самые прекрасные годы их становления", – рассказал певец.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 1 2017 в 5:04 PST

Напомним, что Киркоров стал отцом в 2011 году. Его дочь Алла-Виктория родилась 26 ноября. Сын Мартин появился на свет 29 июня 2012 года.