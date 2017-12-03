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Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Филипп Киркоров, традиционно, стал одним из лауреатов телефестиваля "Песня года", съемки которого состоялись в столичном "Олимпийском". Выступал артист с двумя песнями – "На небе" и "Любовь или обман". А в перерыве между выступлениями рассказывал о случившейся накануне радости в семье.
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Главным событием первого дня зимы стало празднование 6-летия дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Таким собранием звезд в одном месте не может похвастаться иная музыкальная премия. Артисты специально шили наряды и придумывали подарки ради того, чтобы порадовать наследницу поп-короля.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"На праздник я пришла с двумя детьми – 5-летней Маргаритой и 1,5-годовалым Мироном, причем для него это был первый вход в свет, он в начале плакал, боялся такого большого числа людей и ростовых кукол, но потом поужинал и не хотел уходить, – рассказала Dni.Ru Жасмин. – Мы сразу спросили, что лучше подарить ребенку, у которого все есть, и Филипп заверил, что лучшим и универсальным подарком может стать одежда. Так мы и поступили".

Платье имениннице подарила и бывшая жена Филиппа Алла Пугачева. "Аллочке так понравился этот наряд, что она не хотела его снимать, даже думала в нем лечь спать. Мы с трудом уговорили ее снять это платье на ночь. Зато утром, только открыла глаза, сразу спросила меня: "А где платье от Аллы-большой? И пообещала, что на каждый день рождения будет его надевать", – улыбается Киркоров. Подарок Примадонны довел до исступления девочку. "Видимо, это кармическая связь, дар небес", – уверен Филипп.

Сообщил он и подробности торжества: "Ростовые куклы, моржи, тюлени, фокусники – это был день рождения настоящей принцессы! Ну а взрослые очень вкусно поели и попили, правда, никого не уносили – все ушли своими ногами".

Как посчитали журналисты, на организацию торжества певец потратил свыше миллиона рублей. Но праздник получился не забываемым! 

Автор: Феликс Грозданов3 декабря 2017, 11:46
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