Киркоров набросился на ошарашенную Навку

Король российской эстрады Филипп Киркоров набросился на фигуристку Татьяну Навку с поцелуями и объятиями. Гостья такого напора не ожидала.

Филипп Киркоров открыл собственный караоке-клуб с символичным названием "Филармония". В эту "галерею вокала", как определил характер заведения сам владелец, попасть с улицы невозможно – место только "своих".

"Мы тут с друзьями будем просто отдыхать – от камер, напряжения, – улыбается поп-король. – Ну и вкусно ужинать – у меня лучшая кухня в городе. Плюс все артисты поделилась рецептами – будет, например, селедка под шубой от Аллегровой, пирожки от Лепса, пицца от Киркорова".

Первой поздравить Филиппа с открытием пришла красавица Татьяна Навка. Киркоров набросился на нее с поцелуями и объятиями. Такого напора, свидетельствуют очевидцы, фигуристка не ожидала. "Будете петь сегодня? – спросил корреспондент Dni.Ru Татьяну – Это же песенное место!" "И петь, и танцевать, и вообще хорошо отдыхать!" – улыбнулась спортсменка. В элегантном белом свитере с люрексом, она выглядела блистательно.

Филипп признался, что не страшится того, что гости будут петь мимо нот. "У нас каждый второй на сцене фальшивит, так что же, всех гнать с эстралы?", – пояснил артист.

Стоит заметить, что караоке-клуб – не первая попытка Филиппа заняться внесценическим бизнесом. От продюсировал мюзикл, открывал магазины по продаже вещей со звездного плеча. И надеется, что новое его дело окажется успешным.





"Я открыл это место еще и по личным причинам, – пояснил исполнитель. – Дома же дети малые у меня, особенно с друзьями не попьешь. А тут можно свои эмоции не сдерживать".

