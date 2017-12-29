Эксклюзив Интервью Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом Как живет звезда "Голоса" Гела Гуралиа Дом-2

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Малахов бросил вызов оскандалившейся Бузовой

Андрей Малахов и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru
Знаменитый телеведущий Андрей Малахов порадовал подписчиков новой публикацией в Instagram. Шоумен выложил фотографию с новогодними персонажами. 

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Звезду окружают неизменные герои наступающего праздника – два Деда Мороза и Снегурочка. Ведущий, из-за огромного шарфа сам напоминающий персонажа новогодней сказки, объяснил, что выложенная фотография – часть челленджа, который устраивают звезды.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Могу предложить тебе только сюжет своей программы– Дед Мороз (2 штуки) , #снегурочка (1 шт)и главный вопрос дня – чья она внучка? Без Снежанны Королевой и теста ДНК не обойтись!)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Андрей Малахов в комментарии к публикации.

Ведущий бросил вызов нескольким звездам, среди которых – Ольга Бузова, Виктория Лопырева. Теперь девушки должны будут опубликовать в своих аккаунтах Instagram новогодние елки и рассказать, что для них значит Новый год.

Многие подписчики Андрея заинтересовались, как с заданием справится ведущая "Дома-2". Судя по последним событиям из жизни девушки, новогоднее настроение ей только снится. Поклонники все чаще видят, как Ольга Бузова влезает в скандалы или плачет.

Публикация от @malakhov007


Недавно Dni.Ru рассказывали, что начинающая певица в очередной раз не смогла сдержать слез. У нее случился настоящий срыв на лобном месте. Неоднократно доводивший девушку до истерики Роман Гриценко смог сделать это еще раз. Он попытался загладить вину перед Ольгой и подарил ей огромный букет белых роз. Этим поступком он окончательно выбил ведущую из колеи и спровоцировал гнев ее поклонников. Они назвали молодого человека подлецом.   

"Все, что происходит здесь, я близко к сердцу принимаю, из-за всего переживаю. И когда я поверила тебе, когда ты у меня просил прощения за кадром, а потом смотрю эфир, где ты говоришь: "Так ей и надо!" Потом ты приходишь и даришь эти цветы и говоришь о какой-то симпатии?" – сквозь слезы отчитывала ухажера Бузова.

Автор: Михаил Войцеховский29 декабря 2017, 18:29
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