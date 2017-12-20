Бузова и Бородина устроили провокацию

Ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина порадовала поклонников новой фотографией. В Instagram девушки появилась новая фотография.

На ней звезда запечатлена вместе со своей закадычной соперницей Ольгой Бузовой. Девушки мило обнимаются в студии телестройки. Многие пользователи назвали подобный кадр провокацией: из многочисленных интервью и материалов СМИ известно, что две ведущие "Дома-2" друг друга недолюбливают и постоянно соперничают между собой. "А вы разве не ругались? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", – спрашивают у Бородиной озадаченные подписчики.

Другие комментаторы обрадовались возможному примирению звезд: "Сладкие 😍Закрыли рты этой фоткой тем, кто говорил что вы ненавидите друг друга 😜 Красотки!🔥", "Нет ну что же вы за люди. Все же поверили, что вы разругались и ненавидите друг друга. Но нет же вот они красивые стоят вместе 😂🤩👍🏼 две нимфы ❤️❤️❤️", "Помирились!)", "Урааааа ! Помирились значит ❤️❤️❤️".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Дек 20, 2017 at 6:50 PST

Многие подписчики Бородиной оказались ненавистниками Бузовой. Ни завалили комментарии ехидными замечаниями, в которых превозносили свою любимицу над Ольгой. "Ну,почему у Бузовой такое колхозное лицо?Простите)", "Бородина выглядит моложе Бузовоу,хотя старше ее", "Ксюша всего добилась сама,а Бузиха ртом", – писали противники Ольги.

Другие подписчики Ксении не могли не признать красоту обеих девушек: "Оля , платье супер!", "первый раз мне понравился наряд Бузовой", "Бузова Богиня", "Красавицы 😍Ксюша шикарная👏 платье супер👍", "Красотки, а платья вообще супер", "звездулины красотулины, платья отпад", "Саммые красивые любимые😍", "у вас платье бомба 👍вы выглядите шикарно. Прощу вас почаще одиваете платьушки👗вы намного выглядите скромнее С платьем 👗😙😙"