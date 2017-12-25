Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет

Армен Джигарханян встретился со своим приемным сыном Степаном спустя годы разлуки. Артист с распростертыми объятиями встретил родственника.

В новом выпуске передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" показали встречу Армена Джигарханяна с приемным сыном Степаном, которого родила его вторая жена Татьяна Власова. Отметим, что Армен и Степан не виделись 20 лет. Говорят, причиной перерыва в общении стала крупная ссора.

Однако сейчас все изменилось. Степан прилетел из Лас-Вегаса по личной просьбе актера, которую тот передал через друзей. О встрече с прославленным артистом Степан рассказал на передаче. "Похудел он, но у него совсем другая речь сейчас. В первый эфир про Виталину сложно было понять, что он говорит вообще. А сейчас я порадовался, словно не видел его всего год, два. Увидев меня, Армен Борисович сразу сказал: "Сын, ты проходи, сын, иди сюда, садись!" Это были его первые слова", – сообщил Степан.

Напомним, сын Татьяны Власовой живет в Америке, а когда-то работал в театре Армена Джигарханяна. Однако там Степан звезд с неба не хватал. "Степан случайно пришел в театр и случайно из него вышел", – так говорил Армен про актерство своего приемного сына.



Интересно, что после общения Джигарханянов в театре состоялась передача некоего важного документа. Что написано в бумаге, которую Степан получил от Армена в его кабинете, в эфире так и не сообщили. По традиции редакторы "Пусть говорят" отложили это объявление до следующего выпуска.