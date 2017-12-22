В борьбе с раком Малиновская ушла в небытие

Маша Малиновская призналась, что пропала с экранов из-за рака, который обнаружили у ее матери. По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, трудности и страдания мобилизовали и духовно очистили телеведущую.

В студии передачи Андрей Малахова "Прямой эфир" Маша Малиновская появилась, чтобы опровергнуть слова Даны Борисовой о том, будто она страдает зависимостью от запрещенных веществ. А еще Маша призналась, что пропала с экранов потому, что у ее матери обнаружили рак. Малиновская бросила все и уехала в родной Смоленск, чтобы быть рядом с родительницей.

Позднее телеведущая на своей страничке в Instagram поблагодарила Андрея Малахова за поддержку, которую он ей оказал в эфире. Ведь не обошлось без скандальных столкновений и разборок, где гости перекрикивали друг друга, пытаясь вставить свои реплики.

Не остался в стороне и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян. Он сделал вывод, что все страдания и испытания, выпавшие на долю Маши Малиновской, лишь пошли ей на пользу.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Дек 10, 2017 at 11:26 PST

"Маша Малиновская очень давно не появлялась на телеэкранах, а совсем недавно раскритиковала все эти скандальные шоу, сказав, что больше туда ни ногой. Я для себя отметил, что Маша помудрела, но до конца не мог понять, что же с ней произошло и почему она в одночасье ушла, по сути, в небытие. Теперь стало очевидно, что онкология, которую обнаружили у ее матери, изменила Малиновскую как человека, трудные времена людей всегда мобилизуют и духовно очищают. Следует поблагодарить Андрея Малахова за то, что он поддержал Малиновскую именно в тот момент, когда ей это было важнее всего. И кстати, я однажды тоже волею судеб оказался на площадке "Прямого эфира", еще во времена, когда ее вел Борис Корчевников. Полностью подтверждаю слова Маши, о том что после эфира есть лишь ощущение белого шума и головокружения, а еще чувствуешь себя отравленным..." – высказался в беседе с Dni.ru Манукян.