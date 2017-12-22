Рассказавшая о раке Малиновская: Малахов боролся как лев!

Маша Малиновская и Дана Борисова сцепились на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". После скандальной передачи Маша поделилась своими переживаниями и заявила, что Андрей "боролся как лев".

Накануне, 21 декабря, вышел новый выпуск скандально известной передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". На сей раз в студии столкнулись Маша Малиновская и Дана Борисова. Телеблондинки обвинили друг друга в употреблении запрещенных веществ и прочих грехах.

А еще Малиновская призналась, что ушла в тень из-за смертельного диагноза, который поставили ее матери. "Моя мама тяжело заболела. У нее обнаружили слово из трех букв, которое мы стараемся не называть. С онкологией столкнулись. Ради выздоровления мамы я оставила карьеру и уехала в родной Смоленск", – сообщила она.

После скандального телеэфира Малиновская опубликовала на своей официальной страничке в Instagram пост, в котором поделилась впечатлениями от произошедшего. "У меня такое чувство, будто я контужена. В ушах белый шум и кругом голова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Маша.

Далее телеведущая высказала благодарность защитившему ее Андрею Малахову. "Вы не понимаете!!! Он боролся как лев! Я горжусь тем, что могу считать этого мужчину своим другом. Если сказать что я была в высшей степени подавлена, это ничего не сказать... !!!" – заявила Малиновская.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Дек 21, 2017 at 5:42 PST

Телеблондинка призналась, что ей очень тяжело дался эфир. "Не потому, что мне есть что скрывать, но потому что эти бешенные собаки, реально чуть ни свели мою семью в могилу!" – заявила телеведущая.

Затем она обратилась напрямую к Андрею. "Андрей, ты видел что со мною было, и я передать тебе не могу что я чувствовала. От всей моей семьи. От мамы, папы, от твоего друга Мирона, низкий тебе поклон. Я понятия не имею как тебе удалось не продать душу дьяволу, но факт в том, что тебе это удалось!!! 💖💝💖💝💖💝" – завершила свой пост телеблондинка.

Отметим, что подписчики в комментариях поддержали Машу Малиновскую. Поклонники пожелали ей и ее близким здоровья и высказали критические отзывы в адрес Даны Борисовой.