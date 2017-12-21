Рак разрушил жизнь Маши Малиновской

В очередном выпуске шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым гостями студии стали Дана Борисова и Маша Малиновская. Светские львицы превратили передачу в площадную перебранку.

Девушки обвиняли друг друга в наркомании и всех смертных грехах. Кроме того, Мария рассказала, из-за чего исчезла с экранов. Оказалось, что у матери звезды рак. "Моя мама тяжело заболела. У нее обнаружили слово из трех букв, которое мы стараемся не называть. С онкологией столкнулись. Ради выздоровления мамы я оставила карьеру и уехала в родной Смоленск", – заявила Малиновская.

По словам звезды шоу-бизнеса, она прошла через тяжелые времена – ей приходилось ухаживать за больной матерью, и времени на работу не оставалось. В итоге, девушка влезла в долги и долго пыталась решить вопросы с кредиторами. Об этом она рассказал, отвечая на обвинения, которые против нее выдвинула Дана Борисова. Телеведущая заявила, что Малиновская наркозависима.

"Я считаю, что это бред, ложь и клевета. Если бы Борисовой угрожали так, как мне, если бы ей пришлось столкнуться с подобными проблемами, я бы посмотрела, как она себя вела", – заявила Малиновская. Кроме того, за время эфира девушка успела спеть своей оппонентке песню "Гоп-стоп", обозвать ее "неинтересным г*вном" и угрожала ударить Борисову.

Дана продолжала настаивать, что Маша наркоманка. "Она не признает свою зависимость, но мы неоднократно пересекались с Машей на съемках, я видела в каком она состоянии. Ей нужна помощь", – высказалась Борисова, ее поддержал и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

Кроме того, некоторые эксперты также встали на сторону Борисовой. Они начали интересоваться у Малиновской, почему же у нее такое приподнятое настроение, если, по утверждениям звезды, ее мама тяжело больна. Помимо этого экспертов насторожила трансформация речи, которая наблюдается у употребляющих наркотики.