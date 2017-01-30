Вдову Золотухина преследуют долги

Вдова Валерия Золотухина, актриса сдает три квартиры, чтобы оплатить учебу сына. А еще артистку преследуют нешуточные долги по кварплате.

Чтобы дать сыну Ивану достойное образование, Ирины Линдт выкручивается как может. Мальчик посещает Ломоносовскую школу, где год обучения стоит порядка полутора миллиона рублей. "Полгода назад, как раз перед началом учебного года, Ирина с Ваней собрали вещи и съехали со своей квартиры, – цитирует их бывшего соседа Николая Виряскина Eg.RU. – Насколько я понял, сдали они свои хоромы, а где сейчас обитают, не знаю. Никаких контактов для связи не оставили, хотя их тут давно домоуправ ищет – долг серьезный по квартплате накопился, а гасить не спешат. Когда Золотухин тут жил, никаких просрочек не было".

Как отмечают ушлые журналисты, Линдт не появляется и по своему второму адресу в московском районе Митино, где на одной лестничной клетке у нее сразу две квартиры – одна– и двухкомнатная квартиры. Первую в 1999 году Золотухин купил Линдт, вторую приобрел для себя, а сейчас эти квадратные метры записаны на сына Ивана.

"Беда с этой Линдт! Обе квартиры она сдала, причем каким-то странным личностям. Сегодня ночью, к примеру, эти жильцы устроили жуткий скандал. Так шумели и ругались, что я собиралась полицию вызывать", – пожаловалась репортерам митинская соседка актрисы Анна Астахова.

По словам женщины, у Линдт внушительный долг по квартплате. "Долг уже за 70 тысяч перевалил, а ей хоть бы хны. Саму ее тут давно не видели", – сообщила соседка.

В итоге, вдова Золотухина была найдена у ее матери. "Решила убить сразу двух зайцев: сдавая жилье, зарабатывает сыну на учебу и на няне одновременно экономит. У нее от сдачи трех квартир около 150 тысяч рублей набегает – как раз на ежемесячный платеж в Ломоносовской школе. А с долгами, будем надеяться, она вскоре расквитается", – рассказали коллеги актрисы.