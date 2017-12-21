Джоли нашла странное утешение после разрыва с Питтом

Анджелина Джоли пытается быть идеальной матерью. По словам друга актрисы, она прикладывает все усилия, чтобы дать детям достойное образование. Однако общественность назвала эти попытки "странным утешением".

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс никогда не посещали школу. Дело в том, что многочисленное потомство актеров без конца переезжает с места на место и привлекает слишком много внимания. Папарацци и прочая общественность буквально шагу не дают ступить детям Анджелины и Брэда. Поэтому наследники артистов находятся на домашнем обучении.

По всей видимости, после разрыва с Питтом Джоли нашла утешение, полностью посвятив себя детям. Для начала она купила большой дом в Америке, а теперь вплотную занялась образованием отпрысков. Так, по словам друга актрисы, Анджелина подобрала лучших учителей, а сама лично отслеживает, как дети занимаются.

В их расписании: математика, чтение, музыка, иностранные языки и даже уроки самообороны. "У детей есть профессиональные наставники по иностранным языкам, а так же педагоги, которые обучают их игре на разных музыкальных инструментах. Дети очень любят спорт, они играют в футбол и катаются на скейтборде, а так же берут уроки самообороны", – приводит слова приятеля Джоли People.

Однако общественность весьма неоднозначно отнеслась к увлечению Джоли образованием детей. Некоторые пользователи Сети посоветовали актрисе заняться внешним видом наследников, вместо того чтобы заставлять их учить камбоджийский язык.

"Странное у Энджи утешение после развода... Зачем деток учить арабскому и камбоджийскому? Лучше пусть начнет их одевать нормально!", "Джоли! переодень детей сначала! Пусть дочка платья носит, а не штаны!", "Анджелина из крайности в крайность... То муж, то работа, теперь занялась образованием детей.. Ты дочек хотя бы просто причеши..." – высказались в соцсетях комментаторы.

Кстати, сама Анджелина училась неважно. Возможно поэтому актриса с сомнением относится к системе школьного образования в Америке. "Меня тревожит, как мало я узнала в школе. Поэтому меня очень беспокоит образование моих детей", – говорила в интервью Джоли.

Примечательно, что наследники Бранджелины (как за глаза называют Питта и Джоли фанаты и журналисты) изучают весьма специфические языки. "Шайло учит хмаи, который является камбоджийским языком, Пакс сосредоточился на изучении вьетнамского языка, Мэддокс выбрал русский и немецкий, Захара говорит по-французски, Вивьен очень интересуется арабским языком, а Нокс изучает язык жестов", – рассказывала Анджелина репортерам.