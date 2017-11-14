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Анджелина Джоли опозорилась на публике

Фото: GLOBAL LOOK press/Mayer
Известная актриса Анджелина Джоли в очередной раз подверглась критике. Поводом для нападок стал внешний вид звезды.
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Во время выхода в свет исполнительница роли Лары Крофт выбрала очень консервативный наряд. Знаменитость надела черную юбку, закрывающую колени, и серую кофту асимметричного кроя. На ногах Джоли были ботильоны. На плече "расхитительницы гробниц" – большая черная сумка, декорированная металлическими шипами и заклепками.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

Фанаты раскритиковали наряд актрисы. По их словам, знаменитость выглядит скорее как 70-летняя старуха, чем как суперзвезда. Поклонники Джоли считают, что такое пренебрежение своим внешним видом недостойно актрисы и позорит ее. "Прости, Анджелина, но вынужден заявить, что ты одеваешься как старуха.", – пишут разгневанные фанаты в социальных сетях.

Выход в свет состоялся в рамках рекламного тура фильма "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи", режиссером которого выступила Анджелина Джоли. Картина рассказывает о периоде правления "Красных кхмеров" в Камбодже. Фильм был показан на ки­но­фес­ти­вале в Теллуриде и Международном кинофестивале в Торонто в 2017 году. Мировая премьера состоялась 15 сентября 2017 года на Netflix.

"Красные кхмеры" – одна из сторон в гражданской войне, разразившейся на территории Камбоджи в 1968 году. Знаменита жестокостью и радикальными мерами. Формирование пополняло свои силы за счет детей-сирот. Боевики заставляли несовершеннолетних брать в руки оружие и воевать на своей стороне. Чаще всего их отправляли на самоубийственные задания – диверсии и шпионаж. Противники "Красных кхмеров" быстро научились вычислять таких детей и убивали их на месте.

Ранее Dni.Ru писали еще об одном скандальном выходе Джоли в свет. Тогда актриса шокировала общественность экстремальной худобой. "Боже, ее колени торчат как острые углы", "Джоли опять больна?", "Что с ее ногами? Это же кости", – отметили поклонники в комментариях под фото, которые размещены на фанстраничках Анджелины в Instagram.

Автор: Михаил Войцеховский14 ноября 2017, 17:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

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