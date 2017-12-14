Джоли выгуляла по рынку задорные соски

Папарацци застали знаменитую актрису Анджелину Джоли в неоднозначной ситуации. Звезда вместе с детьми посетила блошиный рынок.

Внимание прессы и пользователей Сети привлек наряд артистки. Критике подверглась буквально каждая деталь ее гардероба. Придирчивым зрителям не угодила черная блестящая широкополая шляпа и большие очки, с помощью которых Джоли хотела сохранить свое инкогнито. Неудовольствие вызвала и обувь знаменитости.

Пользователи сравнили черные открытые ботинки на небольшом золотом каблуке с загробного вида тапками. Пользователи Сети пришли к выводу, что Джоли абсолютно наплевать, как она выглядит и во что одета. По словам критиков, их иногда бросает в дрожь от внешнего вида Анджелины.

Однако не обувь актрисы стала главным раздражителем. Основное внимание к себе приковал серый кардиган звезды. Точнее, то, что под ним. Критикам не понравилось, что Джоли опять, в который уже раз, не надела лифчик, и все посетители блошиного рынка могли лицезреть соски звезды Голливуда.

Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) Дек 10 2017 в 6:43 PST

Отметим, что знаменитая актриса, видимо, испытывает к бюстгальтерам некую неприязнь. Несколько раз отсутствие это важной части женского гардероба привлекало к Джоли нездоровое внимание. Так, недавно Dni.Ru писали о последней подобной истории. Звезда представляла критикам свой новый фильм "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи".

Однако публику заинтересовала не столько лента, в которой Джоли выступила режиссером, сколько наряд Анджелины. Через белое платье, которое звезда выбрала для презентации картины, просвечивали соски. Тонкая ткань не смогла скрыть анатомическую особенность актрисы. Пользователи Сети немедленно прокомментировали это обстоятельство, а некоторые возмутились тому, что столь "серьезный" фильм Джоли презентовала со "сверкающими" сосками.

"как египетская мумия, которой прилепили пластиковую грудь!", "Не, режиссер серьезного фильма, представляет фильм с светящимися сосками, как отнестись серьезно?", "Джоли похоже не понимает что освещать серьезную тему нужно не своими сосками", "Соски задорные, если б не на таких огромных буферах – было б не так плохо, придавали б пикантности) А так кажется что она ими тебе глаз выколет)))", – прокомментировали фотографии Джоли русскоязычные пользователи Сети.