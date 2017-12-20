Волочкова грязно выругалась из-за подлого любовника

Балерина Анастасия Волочкова назвала своего бывшего любовника Чермена Дзотова чмом. Звезда винить его в утечке интимных фотографий.

Помимо оскорблений, знаменитость внесла в разговор с журналистами радио "Комсомольская правда" и некий конструктив. Она призналась, что до сих пор не может понять, в какой момент могли быть сделаны те самые кадры плотских утех. Балерина заявила, что считает поступок Чермена подлым.

"У каждого из нас в жизни есть секс, но сфотографировать женщину во время этого – как это вообще возможно? Женщина, когда испытывает удовольствие, она закрывает глаза. Как вообще возможно фотографировать", - возмущалась Волочкова в прямом эфире. Анастасия рассказала, что против бывшего любовника возбуждено уголовное дело. "Вот этот товарищ...кроме как чмо, я не могу его никак назвать. Сейчас мы с ним разбираемся. Меня этот человек очаровал сначала, показался красивым, благородным", – вспоминает Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 20, 2017 at 7:07 PST

Ранее Dni.Ru неоднократно рассказывали читателям о скандале, участницей которого стала балерина. Недавно бизнесмен и пиарщик Чермен Дзотов, которого называли любовником Анастасии Волочковой, обнародовал видео. Он раскрыл подноготную скандальной истории и заявил об обмане.

Вначале Чермен объяснил, что решил записать видео по просьбе родных и близких, чтобы "поставить точку в этой истории". Как сообщил Дзотов, некоторое время назад к нему обратился секс-тренер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) и сообщил, что разместил у себя в социальных сетях некие фотографии, на которые якобы тогда никто не обратил внимания. Лесли захотел пропиариться на них, а также "раскрутить" Анастасию Волочкову, с которой, как утверждал секс-тренер, есть договоренность. Он предложил поучаствовать в этом деле и Чермену Дзотову.

Чермен принес извинения балерине и сообщил, что ведет переговоры с секс-тренером, чтобы тот тоже попросил прощения у артистки. "Нельзя так поступать с людьми... Одно дело: это был сценарий, который был со всеми согласован и все хотели в этом выиграть... Но получилось так, как получилось. Поэтому перед Анастасией еще раз хочу попросить прощения", – покаялся молодой бизнесмен, отметив, что выполнял свою работу как пиарщик.