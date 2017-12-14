Похорошевшая после секс-скандала Волочкова восхитила роскошной грудью

Балерина выставила свои прелести на всеобщее обозрение. Ей явно есть чем гордиться.

Анастасия Волочкова умеет удивить – поступками, высказываниями, скандалами, в которых то и дело оказывается замешана, своими формами. Гости Российской национальной музыкальной премии, которую вручали в Кремле, ахнули, когда увидели Настю на красной дорожке. Голая татуированная спина, нескромно выглядывающие подвязки чулок, но главное – глубокое декольте, из которого выскакивала роскошная грудь балерины.

Белье смелая Настя не любит, поэтому оценить ее уверенную "четверку" во всей красе могли все желающие. Дерзкие перси Волочковой манили, искушали, соблазняли, совращали. И стало понятно, почему тот же Чермен Дзотов не устоял перед красотой балерины, а потом снимки секса с этой шикарной дамой облетели интернет. Мужики всей страны завидовали Чермену, который насладился компанией самой эффектной женщины российского шоу-бизнеса.

Корреспондент Dni.Ru тоже разомлел от красоты Настеньки и поинтересовался, не обижает ли ее, что сегодня она появляется в основном в скандальной светской хронике, а не в новостях о культуре. Ведь многие пытаются пиариться на светлом имени Волочковой. "Я не считаю нужным комментировать поступки подонков, хотя я от этого не перестаю быть человеком, женщиной, не перестаю дарить добро", – заверила Настя.

"Мне искренне жаль, что мое имя, которое я завоевывала годами своего тяжелого труда и сбитыми в кровь пальцами, кто-то пытается опорочить, – продолжает прославленная балерина. – Но я научилась защищаться и подала на этого человека (Чермен Дзотов. – Прим. ред.) заявление в Следственный комитет. Человек хотел пиара, а получит антипиар! С моей же головы корона не упадет, она надета туда моими хорошими и добрыми делами, моими благотворительными концертами, куда люди приходят бесплатно".

По словам Волочковой, недавний секс-скандал, в котором она невольно оказалась замешана, никак не отразился на ее дочери Арише. "Дочь знает, кто ее мама, она восхищается мною, у нее выработалась защитная реакция, и она понимает, что у меня много завистников, которые не являются такими же талантливыми, как я!" – заявила танцовщица.