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Похорошевшая после секс-скандала Волочкова восхитила роскошной грудью

Анастасия Волочкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Балерина выставила свои прелести на всеобщее обозрение. Ей явно есть чем гордиться.
прочитано 6613 раз

Анастасия Волочкова умеет удивить – поступками, высказываниями, скандалами, в которых то и дело оказывается замешана, своими формами. Гости Российской национальной музыкальной премии, которую вручали в Кремле, ахнули, когда увидели Настю на красной дорожке. Голая татуированная спина, нескромно выглядывающие подвязки чулок, но главное – глубокое декольте, из которого выскакивала роскошная грудь балерины.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Белье смелая Настя не любит, поэтому оценить ее уверенную "четверку" во всей красе могли все желающие. Дерзкие перси Волочковой манили, искушали, соблазняли, совращали. И стало понятно, почему тот же Чермен Дзотов не устоял перед красотой балерины, а потом снимки секса с этой шикарной дамой облетели интернет. Мужики всей страны завидовали Чермену, который насладился компанией самой эффектной женщины российского шоу-бизнеса.

Анастасия Волочкова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Корреспондент Dni.Ru тоже разомлел от красоты Настеньки и поинтересовался, не обижает ли ее, что сегодня она появляется в основном в скандальной светской хронике, а не в новостях о культуре. Ведь многие пытаются пиариться на светлом имени Волочковой. "Я не считаю нужным комментировать поступки подонков, хотя я от этого не перестаю быть человеком, женщиной, не перестаю дарить добро", – заверила Настя.

Анастасия Волочкова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

"Мне искренне жаль, что мое имя, которое я завоевывала годами своего тяжелого труда и сбитыми в кровь пальцами, кто-то пытается опорочить, – продолжает прославленная балерина. – Но я научилась защищаться и подала на этого человека (Чермен Дзотов. – Прим. ред.) заявление в Следственный комитет. Человек хотел пиара, а получит антипиар! С моей же головы корона не упадет, она надета туда моими хорошими и добрыми делами, моими благотворительными концертами, куда люди приходят бесплатно".

Анастасия Волочкова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

По словам Волочковой, недавний секс-скандал, в котором она невольно оказалась замешана, никак не отразился на ее дочери Арише. "Дочь знает, кто ее мама, она восхищается мною, у нее выработалась защитная реакция, и она понимает, что у меня много завистников, которые не являются такими же талантливыми, как я!" – заявила танцовщица.

Анастасия Волочкова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Автор: Феликс Грозданов14 декабря 2017, 15:21
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