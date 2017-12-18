Волочкова оправдалась за обвисшую грудь

Балерина считает, что выглядела шикарно. И не обращает внимания на злопыхателей и завистников.

Платье 41-летней Волочковой, в котором она заявилась в Кремль на вручение учрежденной поэтом Михаилом Гуцериевым Российской национальной музыкальной премии, вызвало оторопь у гостей. Из глубокого декольте просто-таки выскакивала обвисшая "четверка" Настеньки. Она ведь не любит нижнее белье, предпочитая естественность. Но, по мнению многих, кто увидел балерину, выглядит она в своих комичных нарядах вульгарно. Впрочем, звезде плевать, что и кто о ней думает.

"Согласитесь, мое платье на премии было роскошным, – кокетничает бывшая прима Большого театра. – Некоторые коллеги надели более откровенные наряды, но только, в отличие от меня, их почему-то никто так активно не обсуждает. А про меня все без конца пишут, что я оголила грудь или спину! Скажите, мне нужно было прийти в парандже? Но ведь потом бы все равно написали, что Волочкова ходила в парандже, и это выглядело смешно".

"После моей фотосессии на Мальдивах другие артисты уже и разделись, и оделись по два раза, и потом снова разделись, но пишут только обо мне, – продолжает танцовщица. – Посмотрите, в каких платьях ходят Мадонна, Бейонсе, Лопес и некоторые наши звезды! Но почему всех так возбуждает Волочкова? Наверное потому, что я – прима-балерина, известна и любима народом. Именно зрительская любовь делает меня сильнее и помогает справляться со всей грязью".

"Будьте немножко добрее в душе – и тогда мы все станем намного счастливее, – цитирует Настю портал womansstyle.ru. – Поверьте, что добро и радость за другого человека дарит нам удовольствие. А злость приводит к плохим болезням. Отвлекитесь от Волочковой, займитесь своей жизнью. У меня все хорошо".

