Джигурда в тяжелом состоянии после приступа

Актер крайне плох. Он очень сдал из-за событий последних месяцев.

Больше года длятся судебные тяжбы актера Никиты Джигурды по поводу наследства его покойный кумы Людмилы Браташ. Бесконечные заседания, потоки лжи, давление прессы – все это не лучшим образом отразилось на состоянии здоровья артиста. В итоге в ночь накануне очередного слушания в Кунцевском суде Москвы у Джигурды случился серьезный приступ. Об этом он сообщил во время рассмотрения апелляционного заявления.

Джигурда, как сообщают "Известия", попросил суд о переносе заседания из-за плохого самочувствия. Он подошел к судье и рассказал, что сильно ослаб и нуждается в постельном режиме. "Я крайне плох. Поэтому впервые по моей просьбе перенесли заседание суда. Ночью у меня случился гипертонический криз. Справки я дал. Таблетки, лекарства, меня колбасит", — заявил Джигурда.

Артисту 56 лет. Как говорят врачи, это возраст, когда чаще всего сердце дает сбой. Причинами, которые могут спровоцировать наступление гипертонического криза, среди прочих медики считают: курение (а Джигурда, как говорят, одно время курил даже траву) и иные вредные привычки, частые стрессы, происходящие в жизни человека.

Осенью, напомним, Джигурда уже имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. "Я пережил микроинсульт, не говоря никому. Я не мог в больницу поехать – у меня под окнами дежурили милиция, ФСБ... Я был обвинен во всех грехах, и мне советовали одно: удирай, – сообщил актер. – После чего я микроинсульт пережил? После того, как звездный адвокат Жорин вывешивает у себя пост и говорит: "Я не выйду с Джигурдой на ринг, потому что он гомосексуалист, петух, альфонс, наркоман". А я его на ринг звал, разобраться. Я говорил: "Сударь, вы подлец".