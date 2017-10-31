Джигурду сразил микроинсульт после обвинений в гомосексуальности

Никита Джигурда раскрыл подробности о сразившем его микроинсульте. По словам актера, причиной стало обвинение его в гомосексуальности.

Никита Джигурда в очередной раз пришел на телевидение, чтобы раскрыть правду о скандальном деле с завещанием Людмилы Браташ. С собой в студию "Пусть говорят" актер прихватил толстую папку с документами. Первым делом он продемонстрировал справку, согласно которой, несмотря на многочисленные иски, он не является фигурантом ни одного уголовного дела.

"Я восстановился", – отметил Никита Джигурда. "Я пережил осенью микроинсульт, не говоря никому. Я не мог в больницу поехать – у меня под окнами дежурили милиция, ФСБ... Я был обвинен во всех грехах, и мне советовали одно – удирай", – добавил актер. Рассказал он и о том, после чего его сразил недуг.

"После чего я микроинсульт пережил? После того, как звездный адвокат вывешивает у себя пост и говорит: "Я не выйду с Джигурдой на ринг". А я его на ринг звал, разобраться. Я говорил: "Сударь, вы подлец". Так когда он вывешивает, что "я не выйду на ринг, потому что Джигурда признался, что он гомосексуалист, он петух, он альфонс, он наркоман...", – вспомнил Никита Джигурда.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Окт 30 2017 в 4:17 PDT

Конфликт с адвокатом Сергеем Жориным все же вылился в открытую стычку, однако, как утверждает Никита Джигурда, он не нанес оппонентам ни одного удара, зная о готовящейся провокации. "Будучи чемпионом, победителем "Короля ринга" я мог бы навалять им", – уверен актер. Он рассказал, что слова соперника об угрозах с его стороны также не имеют оснований.

"Я на Хеллоуине ровно год назад говорил: "Я тебя энергетически выпорю!". Ну, перед этим стаканчик, глаз сделал, нормально", – добавил актер.