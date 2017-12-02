Хилькевич обвинили в разрушении отношений

Блогер Лена Миро, которая прославилась нелицеприятными высказываниями в адрес представительниц российского шоу-бизнеса, обрушилась с обвинениями на актрису Анну Хилькевич. На своей странице в "Живом журнале" она опубликовала заметку с названием "Козявка учит жизни".

Блогер Лена Миро в своем творчестве много внимания уделяет отношениям между противоположными полами. Видимо, поэтому она не могла пройти мимо слов Анны Хилькевич. Ее возмущение вызвало описание семейных конфликтов звезды сериала "Универ".

Хилькевич призналась, что у нее с мужем были серьезные конфликты, и тогда актриса замыкалась в себе на несколько дней, пока супруг не приходил первым просить прощения. "Вот он – идеальный паттерн поведения дуры-девочки в ссорах. Спровоцировать скандал, а затем замолчать", – написала Лена Миро. При этом она подчернула, что в ссорах как таковых нет ничего страшного и это может произойти в любой семье.

Козявка учит жизни -- в ЖЖ! Публикация от Лена Миро (@lenamyro) Дек 2 2017 в 4:06 PST

"Конфликты, простите меня, решаются разговорами – с уважением и желанием понять мнение оппонента", – подчеркнула блогер. "Если ты замыкаешься, не разговариваешь, вынуждая мужа унижаться и просить прощения, такие отношения просто обречены. Он, возможно, пару раз извинится, хотя и не будет понимать за что, а потом соберет вещи и свалит к той, с кем можно договориться по спорным вопросам", – добавила она.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Ноя 23 2017 в 3:40 PST

Лена Миро заметила, что похожий сценарий развивается и в семье Анны Хилькевич – по признанию актрисы они уже несколько раз разъезжались, но потом все же восстанавливали отношения. Блогер считает, что муж актрисы возвращается в семью просто потому, что пока не встретил другую, более понимающую девушку.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Ноя 28 2017 в 10:09 PST

Особое возмущение Лены Миро вызвал тот факт, что такое поведение перенимают и поклонницы артисток. По словам блогера, поведение Анны Хилькевич разрушает не только ее отношения, но и становится препятствием для других пар. "Хуже всего, что весь этот неадекват пропагандируется с телеэкрана, со страниц желтой прессы и через соцсети", – сокрушается Миро. "А потом мы удивляемся, почему на 10 свадеб приходится 12 разводов", – подвела она итог.