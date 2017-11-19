Хилькевич поразила развратным нарядом официантки
К фотографии Хилькевич сделала интригующую подпись. "А в какие игры играют ваши мужья?" – спросила подписчиков она.
Пользователи сети принялись возбужденно обсуждать пикантный снимок. "Семья хорошая и игры интересные", – пишет один из комментаторов. "Так, так, так, а какое продолжение?" – сгорает от нетерпения другой. "Мой муж играет только во взрослые игры. Секретарши" – рассказала подписчица.
Отметим, Хилькевич часто радует пользователей социальных сетей необычными снимками. Например, недавно она опубликовала фотографию с празднования Хэллоуина.
"В такие дни крови много не бывает", – написала она. Подписчики были удивлены необычным макияжем артистки: она пришла на вечеринку в образе клоуна-маньяка.
Напомним, что Анна Хилькевич состоит в браке с предпринимателем Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года.
Спустя несколько месяцев Хилькевич родила дочь. Девочку назвали Арианна.
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