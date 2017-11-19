Хилькевич поразила развратным нарядом официантки

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram необычный снимок. Актрису запечатлели в сексуальном наряде официантки.

К фотографии Хилькевич сделала интригующую подпись. "А в какие игры играют ваши мужья?" – спросила подписчиков она.

Пользователи сети принялись возбужденно обсуждать пикантный снимок. "Семья хорошая и игры интересные", – пишет один из комментаторов. "Так, так, так, а какое продолжение?" – сгорает от нетерпения другой. "Мой муж играет только во взрослые игры. Секретарши" – рассказала подписчица.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Ноя 18 2017 в 12:54 PST

Отметим, Хилькевич часто радует пользователей социальных сетей необычными снимками. Например, недавно она опубликовала фотографию с празднования Хэллоуина.

"В такие дни крови много не бывает", – написала она. Подписчики были удивлены необычным макияжем артистки: она пришла на вечеринку в образе клоуна-маньяка.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Окт 28 2017 в 11:32 PDT

Напомним, что Анна Хилькевич состоит в браке с предпринимателем Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года.

Спустя несколько месяцев Хилькевич родила дочь. Девочку назвали Арианна.