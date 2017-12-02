Серябкина напугала изменившимся лицом
Не секрет, что львиной доле популярности, в особенности среди мужчин, российская группа Serebro обязана внешнему виду участниц. И солистка коллектива Ольга Серябкина регулярно привлекает множество восхищенных взглядов, выкладывая на свой странице в Instagram соблазнительные снимки.
Однако очередному фото певицы было не суждено стать любимым даже у самых преданных поклонников. Ольга Серябкина предстала перед зрителями в ужасающем, как они сами это определили, макияже. Впрочем, похожего мнения придерживается и сама девушка. "Я, конечно, не уверена, что готова с ним куда-то в таком виде идти ибо это совсем жесть))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась певица.
Большинство комментаторов поддержали ее опасения по поводу внешнего вида. "Это жесть", "Выглядит как бабуля!!!", "Или как цыганка", "баба ега толька 21 века", "Фууу баба яга", "макияж таксибе..", "Не пойми что из тебя налепил. Реальная жесть", "Фуууууууууууууу какая чертовщина 🙄🙄🙄🙄", "Ужасно мне не понравилось!((", – делились своими впечатлениями подписчики.
Отметим, Ольга Серябкина часто экспериментирует с ярким макияжем. Однако до этого момента тонкие ценители женской красоты почти всегда оставались довольны.
Впрочем, некоторые утверждают, что макияж тут вовсе не главное. По их словам, Ольга Серябкина привлечет к себе повышенное внимание, даже если сфотографируется со спины.
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