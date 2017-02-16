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Солистки Serebro встречаются с бывшими возлюбленными

Группа Serebro. Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ
Парни следят за красавицами и после разрыва. Им удалось сохранить добрые отношения.
прочитано 461 раз

За одиннадцать лет существования в группе Serebro сменилось несколько солисток. Сегодняшний состав – это 23-летняя Екатерина Кищук, 31-летня Ольга Серябкина и 25-летняя Полина Фаворская. Каждая из них, несмотря на юный возраст, пережила не одно любовное приключение.

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"Со своей первой любовью я встретилась две недели назад, мы вместе тусовались, – рассказала корреспонденту Dni.Ru Полина Фаворская. – Мы с ним друзья, хорошо общаемся. Просто я не люблю расставаться с людьми, чтобы оставался негативный осадок. Мы следим за жизнь друг друга, и это самое крутое, что может быть с первой любовью."

Ольга Серябкина уверена, что и ее первый возлюбленный не кусает сегодня локти, видя, какой звездой стала его бывшая девушка. "Знаю, что интересуется тем, что происходит в моей жизни, – рассказала Ольга. – И я рада, что нам при расставании удалось не поругаться".

Напомним, что сегодня про личную жизнь участниц популярного девичьего трио известно мало. Например, Ольгу Серябкину часто замечали на разных публичных мероприятиях и музыкальных тусовках в компании Ираклия Пирцхалавы. Но их связывала только дружба и работа – Ольга работала у него бэк-вокалисткой. После совместного с ди-джеем M.E.G клипа тоже стали говорить об романе Серябкиной. Но ди-джей женат, а сама певица утверждала, что они просто друзья.

А про Полину Фаворскую после участия в реалити-шоу "Каникулы в Мексике" говорили, что у нее завязался роман с другим участником – Вэлом Никольским и что по окончании проекта пара стала жить под одной крышей. Но идиллия длилась недолго. Потом пресса стала писать о романе Полины с 25-летним руководителем стартапа в сфере IT-технологий из Перми Никитой Волосниковым. 

Парень подарил ей белоснежный автомобиль. А сама Полина периодически публикует совместные с ним сними в своем микроблоге.

Автор: Иван Губкин16 февраля 2017, 13:58
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