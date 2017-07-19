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Серябкина высказалась об уходе из группы Serebro

Группа "Серебро". Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Солистка-ветеран популярного трио Serebro Ольга Серябкина призналась, что у нее часто спрашивают, не созрела ли она для сольной карьеры. Однако артистка совсем не спешит расставаться с коллегами по группе и горячо любимым продюсером Максом Фадеевым.
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Серябкина изредка выступает отдельно от коллектива под творческим псевдонимом Molly, реализуя таким образом свои амбиции. Однако родное Serebro артистка в ближайшем будущем покидать не планирует, как бы поклонники и акулы пера ни отправляли ее в сольное плавание вслед за Темниковой.

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Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

"Могу сказать точно, что однажды это случится – сто процентов, потому что всему когда-то приходит конец. Но я не знаю, когда именно. Могу сказать, что я не из тех людей, кто спешит. Мне нравится сейчас не думать наперед. И у меня нет ощущения, что я хочу быть одна", – призналась Ольга.

На данном жизненном этапе ей комфортно работать в союзе с Полиной Фаворской и Катей Кищук. "Я очень ценю время, которое провожу в группе, – несмотря на все разговоры и слухи о том, что у нас что-то не так, что у нас дедовщина в группе. На самом деле все это ерунда", – заверила Серябкина.

По словам певицы, она воспринимает свою деятельность в группе не как работу, для нее это нечто большее. "Serebro – живой организм и большая часть моего сердца. Поэтому я не знаю, когда случится мой уход, когда я займусь исключительно сольной карьерой, и не хочу об этом думать", – цитирует солистку трио сайт Hello!.

На гастроли Серябкина как сольный артист не ездит. "Но думаю о том, чтобы через какое-то время начать совмещать. Мне интересно попробовать выступать и как Molly, и как солистка группы", – отметила Ольга.

По словам исполнительницы, продюсер Максим Фадеев является не только ее боссом, но и лучшим другом. "При этом я разделяю дружбу и работу. Когда Максим делает мне замечание или озвучивает какую-то просьбу, я всегда делаю так, чтобы он не повторял дважды. Макс для меня – абсолютный авторитет, и я не вижу ничего в этом плохого, – заявила певица. – Это просто большая любовь, уважение к человеку, который значит для меня очень многое, который для меня сделал все".

Серябкина надеется, что никогда не подведет Фадеева. "Он изменил мою жизнь. Каждый раз, когда я пишу песню вместе с ним как соавтор, я к этому подхожу так же трепетно, как и в первый раз. Мне до сих пор это кажется невероятным, и я очень благодарна за данную им возможность, за то, что мы творим вместе и за то, что он всегда меня слышит. Я очень ему благодарна за то, что он во мне вырастил человека думающего и чувствующего музыку", – эмоционально резюмировала Ольга, которая успешно сотрудничает с Максимом более десяти лет.

К слову, ранее продюсер признался в Instagram, что эта группа далась ему очень и очень непросто. Фадеев 10 000 раз был готов закрыть Serebro из-за невыносимости атмосферы внутри, но все же находил в себе силы продолжать писать для коллектива музыку.

"Serebro – одна из самых сложных человеческих конфигураций, которую только можно было бы себе представить ... создавая команду из трех человек, ты заведомо обрекаешь себя на непрекращающиеся конфликтные ситуации в ней. Потому что двое всегда будут объединяться против одного", – посетовал Фадеев.

По словам Макса, он благодарен всем артисткам, певшим когда-либо в коллективе. "Каждая привнесла в Serebro что-то свое. И я не жалею о том, что когда-то пригласил ту или иную солистку стать частью коллектива. Кто-то был сильнее, кто-то был слабее. Но эффект "треугольника" работал без сбоев. ) 😩Поэтому моя нервная система была распята эти 10 лет, – пожаловался продюсер. – Последнее время ситуация стала меняться. Девочки стараются вести себя в отношении меня более бережно".

Автор: Елена Алешина19 июля 2017, 21:53
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