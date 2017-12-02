Беременной Рапунцель из "Дома-2" предъявили новое обвинение

Беременной участнице телепроекта "Дом-2" предъявили новое обвинение. На этот раз участники шоу считают, что девушка специально разыгрывает спектакль с разводом и действует по договоренности с законным супругом Дмитрием Дмитриенко. Такого мнения придерживается даже бывший защитник красотки Кирилл Щетинин.

Шоу "Дом-2" славится своими скандалами, а его участница Ольга Рапунцель рискует стать самой скандальной его звездой. Девушка рассталась с отцом своего будущего ребенка Дмитрием Дмитриенко, рассказала о его рукоприкладстве, триумфально вернулась на телепроект и продолжила влипать в самые разные истории.

Другие участники телестройки регулярно обвиняют Рапунцель то в надуманности скандала с мужем, то и вовсе в ложной беременности. Теперь же противники девушки рассказывают, что все происходящее – всего лишь постановка ради повышения рейтингов. Причем придерживается этого мнения даже Кирилл Щетинин, который некогда решился поддержать девушку. Скандалами вокруг своего имени девушка зарабатывает, уверен он.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Ноя 27 2017 в 3:26 PST

"Коллектив, который ее давно знает, говорит, что у них договорняк с Димой. Я считаю так же, но думаю, что это какая-то пьеса", – цитирует издание Dom2.Life молодого человека. "Может быть, у них и была ссора когда-то давно, и он ее как-то даже толкал, но потом они помирились и никому не сказали. И просто эту ситуацию так преподнесли, что, мол, разводятся. Подписчики растут, деньги платят", – добавил он.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Окт 27 2017 в 9:44 PDT

Кирилл Щетинин рассказал, что Ольга Рапунцель хорошо общается с Дмитрием Дмитриенко, развестись с которым грозилась уже давно: "Они встречаются, гуляют по торговым центрам, он ее кормит. Все говорят, что, скорее всего, он скоро придет на проект".

Подобный поворот сильно разочаровал молодого человека. "Я вообще уже ничего не считаю и не жду. Я к ним не имею больше никакого отношения. Оля показала свое настоящее лицо", – заключил он.