Беременная Рапунцель откровенно о накладном животе

"Я снимаю его на ночь, утром иду надевать..." – цитирует участница "Дома-2" звучащие в ее адрес обвинения.

В последние месяцы участнице "Дома-2" Ольге Рапунцель приходится отбиваться от нападок недоброжелателей, которые обвиняют ее в наглой лжи. Многие предполагают, что Оля намеренно демонстрирует якобы округлившиеся формы, а на самом деле носит накладной живот.

Дело в том, что на многих фотографиях видно, что у звезды реалити-шоу большой живот, а на следующий день ее показывают снова, и живота как не бывало... Поклонники задавались вопросом: если даже Рапунцель беременна, зачем надевать накладной живот, он же сам со временем вырастет. "Тема беременности – лишь повод вернуться на "Дом-2", "Только адекватный человек наоборот бы ждал ребенка в спокойной домашней обстановке, а не лез бы в это пекло. Но это явно не про Рапунцель", – говорят удивленные фанаты.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Окт 27 2017 в 9:44 PDT

Подобные обвинения злопыхателей Рапунцель принимает близко к сердцу. Ей неприятно слышать о себе небылицы. "Как вот так можно? Вы что такое говорите? Ну, если вы такие Фомы неверующие, это не мои трудности. Пишут такие небылицы: что я снимаю живот на ночь, утром иду надевать… Ужас… Неужели в вас ничего нет святого? Вы же будущие мамы! Удачи вам и счастья, только меня не трогайте!" – заявила Рапунцель.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Ноя 19 2017 в 3:11 PST

Она, как пишет портал dom2life.ru, надеется, что со временем телезрители будут относиться к ней более снисходительно, учитывая, что она в положении.