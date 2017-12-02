Звезда "Дома-2" готовится к операции
Марина Африкантова, едва появившись на телепроекте "Дом-2", заработала репутацию красотки и сердцеедки. Однако оказалось, что сама она не считает свою внешность эталонной. Причиной терзаний девушки стал небольшой размер ее груди.
"Почти у всех девочек на Поляне уверенная "тройка", а у меня первый размер", – цитирует StarHit Марину Африкантову. Наконец она решила исправить это досадное упущение и обратилась за помощью к пластическому хирургу. Девушка призналась, что предстоящее вмешательство ее пугает. "Есть панический страх инородного тела внутри меня. Боюсь, не выдержу психологически. А еще говорят, снижается чувствительность сосков", – поделилась она своими страхами.
Кроме того, Африкантова переживает по поводу итогового результата. "Я очень самокритична, если вдруг результат не понравится, просто сойду с ума. Прежде чем записаться на консультацию, поговорила с каждой девочкой проекта, которая делала операцию", – заметила девушка. Она призналась, что не каждая из увиденных силиконовых грудей пришлась ей по вкусу.
Тем не менее, желание заполучить выдающиеся формы оказалось сильнее. Марина Африкантова надеется, что с новой грудью сможет покорить модельный бизнес. Она уже нашла хирурга, которому готова доверить столь деликатное дело. Специалист посоветовал увеличить грудь на два размера.
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