Звезда "Дома-2" мечтает родить от 18-летнего мачо

Участница "Дома-2" Марина Африкантропа задумалась о создании семьи. 27-летняя звезда телестройки готова родить ребенка от своего 18-летнего возлюбленного.

Марина Африкантова заявила, что она в восторге от интимной жизни с Романом Капкалы. Девушка уверена, что сексуальная совместимость – основа любых отношений.

Более того, Марина уверена в своем избраннике и не исключает, что в скором времени они могут стать родителями. "Я совершенно спокойна и не боюсь забеременеть", – сообщила Африкантова.

Марина также рассказала о своем отношении к абортам. "Мама с юного возраста твердила: "Марина, занимайся сексом с презервативами, аборты ведут к бесплодию", – поделилась звезда "Дома-2".

При этом Африкантова призналась, что о сексе она узнала от подруг, а когда была маленькой была на 100% уверена, что презервативы помогают заводить детей. Она так боялась, что будет у родителей не одна, что постоянно крала у них эти средства предохранения, передает Eg.Ru.

Публикация от M.Afrikantova (@marina_afrika) Окт 17 2017 в 3:01 PDT

Отметим, что после череды неудачных романов участница телестройки Марина Африкантова обрела долгожданное счастье в личной жизни. После эмоционального расставания с Андреем Чуевым 27-летняя девушка начала строить отношения с 18-летним Романом Капкалы. Пара демонстрирует полную идиллию.