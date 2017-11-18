Звезда "Дома-2" мечтает родить от 18-летнего мачо

Эксклюзив Особое мнение Интервью Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала на "Доме-2" Шаповалов умер после операции

Выбор читателей

Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Суббота 18 ноября
Лента новостей
18:04
Основатель AC/DC умер после продолжительной болезни
17:36
Как проходило второе венчание Пугачевой
16:25
Москвичи обезумели из-за кроссовок Канье Уэста
15:46
Опубликованы фото с тайной свадьбы Уильямс и армянина
15:40
"ЦСКА" предстанет перед пассажирами во всей красе
15:11
Учитель раскрыл подробности клонирования "Матильды"
14:17
На северо-востоке Москвы горит склад декораций
13:18
Соблазнительные фото новой помощницы Шойгу
12:56
Москвичи штурмуют Большой из-за Серебренникова
10:48
Пугачева и Галкин обвенчались (видео)
10:21
Украинцы в ужасе от срыва концерта Райкина в Одессе
10:06
Названа причина перестрелки в "Москва-Сити"
22:02
Песков в восторге от поцелуев с Бузовой
21:57
В небе над Англией столкнулись вертолет и самолет
21:46
Девушка-трансгендер рассказала о своей сексуальной жизни
21:45
Умер легендарный советский баскетболист
21:41
Под Москвой автомобиль сбил женщину с коляской
21:38
Московский мажор прокатился по встречке на Рублевке (видео)
21:34
Бабушка продала квартиру ради Мацуева
21:22
В Царицыно иномарка сбила пешехода
21:08
Россиянину отказались пересаживать голову
21:06
Подробности смерти актера из "Морских дьяволов"
20:48
В Москве при столкновении скутера и внедорожника пострадал человек
20:26
Анжелика Агурбаш попала в беду
20:07
Любовник Волочковой наорал на Кудрявцеву
19:55
Найден способ побороть порнозависимость
19:53
Польша изощренно унизила Порошенко
19:49
Малахов о своем ребенке: Маленький, красненький
19:15
Дочь Ксении Бородиной поразила красотой
19:09
Сухоруков пожалел о съемках в "Физруке"
19:03
Смазливая украинка рассказала о сексе на трибуне Рады
19:01
Ведущая "Дома-2" шокировала пивным животом
18:49
Жена Меладзе пришла на премию в ошейнике и кожаном корсете
18:22
Врачи впервые трансплантировали человеческую голову
18:05
Населению России грозит вымирание
18:00
Заявившего о пьяном мальчике эксперта настигло наказание
17:42
Сын Джигарханяна накинулся на Цымбалюк-Романовскую
17:20
Как коты помогали российским императорам
17:02
Безумные регионы: прокурор застрелил судью
16:46
Шойгу взял в помощники сексапильную телеведущую
16:44
Актер из "Морских дьяволов" найден мертвым
16:28
Как избавиться от противных 100 "килограммов" за вечер
16:18
Дмитрия Дюжева похоронили после скандала
16:15
Когда в Москву придет зима
16:11
Порошенко пытались убить
15:54
У ФСБ в Москве украли кабель спецсвязи
15:48
Рождественская Ярмарка подарков откроется в ЦДХ
15:40
Малахов о рождении сына: Мы счастливы
15:30
Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения
15:25
Компьютерные игры снижают риск развития слабоумия
15:05
В больших автобусах и трамваях отменят турникеты с 1 января 2018 года
14:54
Федор Бондарчук ответит за избиение
14:53
Вор уснул с добычей у дома жертвы
14:45
Стогниенко: Не стоит все выкладывать
14:39
Госдума приняла бюджет роста во втором чтении
14:30
В Москве обокрали звезду "Дома-2"
14:23
Altmans Gallery подарит одному из гостей "Ежика в тумане"
14:23
Собаки продлевают жизнь своим хозяевам
14:16
Оскандалившийся Пресняков отреагировал на слухи о разводе
14:15
Российская армия избавится от толстяков
14:07
Асгардия обрела свою территорию
14:06
Совет на выходные
13:49
Панин назло Поклонской вызвал дух Николая II
13:36
Россияне должны банкам почти годовой доход страны
13:13
II Национальная премия "Super мамы года" пройдет в Барвихе
13:10
Рядом с Кремлем воссоздали Советский Союз
13:08
Под Мурманском упал метеорит (видео)
13:07
Чадов вернулся к Дитковските
13:00
Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
12:51
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
12:42
Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна
12:25
На юго-западе Москвы появится неонатальный центр
12:21
Популярность принцессы привела в ярость мужа Елизаветы II
11:51
В Москве выходцы с Кавказа избили продавцов ради 20 киндер-сюрпризов
11:47
Участник "Дома-2" шокирован подлостью любовницы из кожвендиспансера
11:37
Именитый российский спортсмен пропал без вести
11:36
Униженный любовник Волочковой сделал скандальное заявление
11:29
Седокова перестала показывать сына и рассказала о его болезни
11:10
В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов
11:04
Дважды изнасилованная Шурыгина покинула Москву
10:50
Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
10:47
Лопыреву дали десять лет
10:42
Главные события Москвы с 17 по 23 ноября
10:37
"Мисс Израиль" и "мисс Ирак" угодили в скандал из-за фото
10:29
Миронова разоблачила подравшегося Бондарчука
10:00
На ТНТ произошли глобальные перемены
09:45
Савичевой подарили вторую жизнь
09:30
Неизвестная материя заинтриговала ученых
09:25
На западе Москвы эвакуировали торговый центр
09:24
В Башкирии на охоте застрелили федерального судью
09:10
В Москве хотят построить два новых вокзала
09:05
Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
09:00
Московский банк лишился лицензии
08:47
Чем опасен оргазм
08:40
Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
08:12
Россия поставила на место зарвавшиеся США
07:56
Умерла звезда "Трех мушкетеров"
07:54
Жена родила Андрею Малахову сына
00:45
Волочкова после секс-скандала разоблачила лжеца из "Дома-2"
22:04
Дюжев пошел на скандал из-за любви
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Униженный любовник Волочковой сделал скандальное заявление
Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна
Пугачевой стыдно за венчание
Сын Джигарханяна накинулся на Цымбалюк-Романовскую
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" мечтает родить от 18-летнего мачо

Марина Африкантова и Роман Капаклы. Фото: instagram.com/marina_afrika
Участница "Дома-2" Марина Африкантропа задумалась о создании семьи. 27-летняя звезда телестройки готова родить ребенка от своего 18-летнего возлюбленного.
прочитано 866 раз

Марина Африкантова заявила, что она в восторге от интимной жизни с Романом Капкалы. Девушка уверена, что сексуальная совместимость – основа любых отношений.

ПО ТЕМЕ

Ведущая "Дома-2" шокировала пивным животом

В Москве обокрали звезду "Дома-2"

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Более того, Марина уверена в своем избраннике и не исключает, что в скором времени они могут стать родителями. "Я совершенно спокойна и не боюсь забеременеть", – сообщила Африкантова.

Марина также рассказала о своем отношении к абортам. "Мама с юного возраста твердила: "Марина, занимайся сексом с презервативами, аборты ведут к бесплодию", – поделилась звезда "Дома-2".

При этом Африкантова призналась, что о сексе она узнала от подруг, а когда была маленькой была на 100% уверена, что презервативы помогают заводить детей. Она так боялась, что будет у родителей не одна, что постоянно крала у них эти средства предохранения, передает Eg.Ru.

Отметим, что после череды неудачных романов участница телестройки Марина Африкантова обрела долгожданное счастье в личной жизни. После эмоционального расставания с Андреем Чуевым 27-летняя девушка начала строить отношения с 18-летним Романом Капкалы. Пара демонстрирует полную идиллию.

Автор: Алёна Нестерова18 ноября 2017, 14:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как постарели звезды "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Польша изощренно унизила Порошенко
Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения
Россия поставила на место зарвавшиеся США
Трампа сгубила бутылка (видео)

Шоу-бизнес

Российский певец о романе с Анастасией Стоцкой
У обвенчавшейся второй раз Пугачевой подозревают смертельную болезнь
Что стало с могилой Олега Яковлева
Влад Топалов откровенно рассказал об опухоли в горле

Проишествия

Подробности смерти актера из "Морских дьяволов"
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата

Lifestyle

Сухоруков пожалел о съемках в "Физруке"
На ТНТ произошли глобальные перемены
Как коты помогали российским императорам
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
Шоу-бизнес

Бузова рассказала о своем мужчине

Певица намекнула на новые отношения
Шоу-бизнес

Пугачевой стыдно за венчание

Примадонна заявила, что будет каяться всю свою жизнь
Шоу-бизнес

Российский певец о романе с Анастасией Стоцкой

Артист дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Любовницу Тарасова распекли за огромный золотой крест на шее

Костенко выложила в Instagram милое фото

Гороскоп

Совет на выходные
Дюжев пошел на скандал из-за любви
Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении

Фоторепортажи

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами
Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
История любви Самбурской и молодого актера

Спорт

Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
Предателя Родченкова решили расстрелять
Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву

Регионы

Заявившего о пьяном мальчике эксперта настигло наказание
Безумные регионы: прокурор застрелил судью
Вор уснул с добычей у дома жертвы
Под Мурманском упал метеорит (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru