Поклонники посмеялись над задумчивым Биланом

Дима Билан выложил на своей странице в Instagram фотографию из Русского музея в Санкт-Петербурге. Поклонников снимок по какой-то причине немало повеселил.

Во время посещения Санкт-Петербурга Дима Билан нашел время на культурную программу и зашел в Русский музей. На своей странице в Instagram он поделился фотографией из зала, где выставлена картина Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения".

Композиция кадра оказалась выставлена таким образом, словно певец стал одним из участников мероприятие. Возможно это, а возможно выражение лица Димы Билана привело к тому, что пользователи Сети немало повеселились и даже принялись соревноваться в остроумии.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Дек 2 2017 в 12:36 PST

"Ну надо ж....присел....Выглядит, что вас-двоечника не взяли на заседание😄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Торжественное заседание гос совета" эффект как в 3D👍🏻", "Дима, че то как то сидите как бедный родственник😂", "Задумался? В музеях хоть потолки интересные, можно сидеть и разглядывать😀", "Устал, что задумался?", "Чего серъезный то такой??))", – обменялись впечатлениями от снимка комментаторы.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Ноя 30 2017 в 6:30 PST

Отметим, на фотографиях Дима Билан по-прежнему выглядит сильно исхудавшим, однако к этому его поклонники уже привыкли. Во всяком случае, страшных болезней или переутомления от постоянных концертов никто из них певцу не диагностировал.

Напомним, поклонники всерьез опасались за здоровье Димы Билана, когда он начал стремительно терять в весе. Сам он признался, что врачи нашли у него три грыжи на позвоночнике, но никаких других недугов певца не терзает.