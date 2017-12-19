Калашникова пробивается к прооперированному Звереву

Ей очень хочется поддержать звезду, временно пребывающую не в шоке, а в больничной палате.. И посмотреть на Сережу в пижаеме без короны.

Только на днях певица и модель Анна Калашникова встречалась на очередной премии с поющим парикмахеров Сергеем Зверевым. Они шутили, обнимались фотографировались... Как вдруг она узнает, то ее друг попал в больницу – ему удалили аппендицит. "Если вы почувствовали боли в животе – не тяните, потому что это может быть аппендицит. Огромное спасибо врачам, хирургам, медсестрам, медбратьям НИИ Скорой Помощи имени Склифосовского", – сообщил парикмахер.

"Сергей – мой давний, большой друг, поэтому я буду пробиваться к нему в палату, как только позволят врачи", – сообщила Калашникова Dni.Ru. – Мы уже общались с ним, а сейчас ему нужен покой, поскольку операция была сложная, он жалеет что затянул, но ему очень приятна забота". Подруге очень хочется приободрить временно отложившего корону Сережу, поддержать его морально, побыть рядом.

Судя по всему, такая возможность появится к Анны уже в ближайшие дни. Как заверила Dni.Ru представитель Зверева Светлана Гаушева, стилист после хирургического вмешательства чувствует себя хорошо. "Он улыбается, шутит, уже даже выходил в прямой эфир Инстаграма, общался с подписчиками. В больнице он надолго не задержится – у него много заказов на концерты на новогодние дни. Возможно, уже завтра к нему в палату пустят друзей", – рассказала Светлана.

Ранее стало известно о том. что сын гламурного парикмахера Сергей женился во второй раз. Говорят, торжество посетил только один гость – шоумен, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев, заявивший, что свадьба оказалась очень бюджетной.

