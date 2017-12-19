Сергея Зверева срочно прооперировали после свадьбы

Стало известно о госпитализации Сергея Зверева. Известному стилисту сделали операцию в Москве.

О срочной госпитализации Сергея Зверева многочисленные поклонники и представители СМИ узнали благодаря соцсетям. На своей официальной страничке в Instagram гламурный стилист опубликовал видео, на котором запечатлен в непривычном образе – не в короне и блестящем пиджаке, а в обыкновенном спортивном костюме, сидя на больничной койке.

"Если вы почувствовали боли в животе – не тяните, потому что это может быть аппендицит... 💉💊🌡 Берегите себя, всех люблю, следите за прямыми эфирами в Инстаграме... 👀🌟📹 Огромное спасибо врачам, хирургам, медсестрам, медбратьям НИИ Скорой Помощи имени Склифосовского... 🏥🏥(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Зверев.

Подписчики немедленно отреагировали на тревожную публикацию стилиста. Фанаты пожелали Сергею здоровья и скорой выписки. "Не болейте!", "Звезда наша!! Здоровья и снова на трон!!!", "Скорейшего выздоровления и новых творческих побед!! Любим, целуем!!!", "🙏🙏🙏🙏🙏здоровья вам крепкого, Сереженька", "Дорогой Сергей! Не болейте, будьте здоровы!))", "Самый лучший!!!", "Главное, что все хорошо ❤", "Это, конечно, звезда в шоке! Сережа, скорейшего выздоровления!❤️ Даже в больнице излучаете секс🌟" – прокомментировали произошедшее со стилистом пользователи Сети.

Публикация от �� СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ �� (@zverevsuperstar) Дек 18, 2017 at 1:51 PST

Ранее стало известно о том. что сын гламурного парикмахера Сергей женился во второй раз. Говорят, торжество посетил только один гость – шоумен, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев, заявивший, что свадьба оказалась очень бюджетной. По слухам, своего отцовского благословения на второй брак сына стилист Сергей Зверев не дал и на свадьбе не появился. Впрочем, по другой информации, он знал с самого начала о новом романе сына и даже радовался за наследника.