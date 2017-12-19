Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова

Одни считают певицу секс-символом. Другие полагают, что с годами она становится похожа на престарелого трансвестита.

На концерте-съемке "Главный новогодний концерт" Маша Распутина неожиданно спела с Евгением Кунгуровым. Они исполнили бессмертный хит "Роза чайная". И пусть она не всегда попадала в свою же фонограмму, номер, для постановки которого использовали балет, получился весьма эффектным.

Оценить его телезрители смогут в дни новогодних каникул. А заодно и рассмотреть на экране, как сейчас выглядит 53-летняя Маша Распутина. Ярко подведенные брови и ресницы, алая помада, высветленные кудри – макияж и прическа в сочетании с пайетками и искусственными камнями на платье сделали появление артистки в "Олимпийском" очень заметным. Правда, зрители глумились и перешептывались: "Маша с годами все больше становится похожа на престарелого трансвестита!"

Но певица не обращает внимания на завистников и злопыхателей. "Маша, а правда, что муж не пускает вас на сцену и пытается сделать домохозяйкой?" – поинтересовался у эффектной артистки корреспондент Dni.Ru. "Чистая правда, иногда даже колотит, когда я петь хочу", – хихикнула Распутина. Но потом пояснила серьезно: "Про "колотит", я, конечно, шучу, а то вот так же однажды брякнула, а журналисты расписали под хохлому, будто бы супруг меня жестоко избивает. Киркоров как узнал про это, тут же стал звонить, мол, не верит, что Виктор (Захаров, бизнесмен, второй муж, с которым артистка вместе уже около 20 лет. – Прим. ред.), которого он знает много лет, способен на такое. Пришлось объяснять, что журналисты все переврали".

По словам Маши, она уже купила новогодние подарки всем родным и друзьям. Певица уверяет, что дарит только практичные и полезные вещи, которые не будут впоследствии пылиться без дела.