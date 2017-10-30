Маша Распутина добила ошарашенного мужа тапочками

Причуды певицы доконали ее домашних. Они, правда, кажутся странными.

Маша Распутина замужем за Виктором Захаровым почти два десятка лет, но супруг до сих пор не может привыкнуть к щепетильности и придирчивости певицы. "Витя часто ворчит, что не даю спокойно жить, – рассказала Маша о муже-бизнесмене. – А я всего лишь пытаюсь научить его внимательнее относиться к моим просьбам. Например, он может выпить воду и оставить стакан – собираю потом их повсюду, никак не приучу посуду в раковину ставить. Или вещи по дому раскидывает. Пришел – где разделся, там и бросил пальто, перчатки. А люблю, чтобы все лежало на одних местах. Каждый раз Витя обещает – мол, больше не буду, и снова забывает!"

Добила же артистка ошарашенного мужа... домашней обувью. "Сколько раз умоляла не ходить в одних и тех же тапочках везде! У нас для каждой комнаты разная обувь, а он вечно в одних и тех же по всему миру шлепает!" – возмутилась Распутина.

Достается от нее и прислуге. "Ругаюсь на поваров. Я люблю, чтобы каждое блюдо готовилось в разных перчатках, настаиваю: нарезали салат – меняйте, не нужно в них за десерт браться. Жалуются, что им пачки на день не хватает. А что делать? У меня такие требования", – цитирует Машу журнал StarHit.

Ранее звезда пожаловалась Dni.Ru на деспотию супруга: "Я давно не выходила не сцену, не ездила на гастроли. Это все из-за мужа. Он запрещал мне работать, не отпускал из дома. Киркорову пришлось его упрашивать позволить мне спеть в Сочи, уговаривать".