На свадьбе Зверева оказался лишь один гость

На днях женился сын эпатажного стилиста Сергея Зверева. Говорят, торжество посетил только один гость – шоумен, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев, заявивший, что свадьба оказалась очень бюджетной.

Новую избранницу сына Сергея Зверева зовут Юлия Боканкова, ей 30 лет. То обстоятельство, что избранница на шесть лет старше, самого Сергея совершенно не смущает. Со своей будущей второй женой Зверев познакомился в отеле под Коломной, где трудился разнорабочим, а Юля работала менеджером.

Вторая свадьба отпрыска эпатажного стилиста прошла без лишнего шума. "Горько!" на банкете кричал один-единственный гость – Рустам Солнцев. "Конечно, это не свадьба, какое-то подобие. Видно, что ребята уже на бюджете, на жестком бюджете. Сережка заказал – сейчас цитирую – "оливьешку". Съели свою "оливьешечку", выпили шампанского за 120 рублей за бутылочку, оптом, и разошлись. Вы можете вообще себе представить, когда у тебя на свадьбе из гостей – Рустам Солнцев? Это же зашквар полный!" – поделился впечатлениями Солнцев с передачей "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Говорят, своего отцовского благословения на второй брак сына стилист Сергей Зверев не дал и на свадьбе не появился. По слухам, у мужчин натянутые отношения с тех пор, как Сергей женился в первый раз. Избранница сына, официантка Маша, дочь доярки, страшно не понравилась парикмахеру – до него дошли негативные слухи о ней, передает сайт НТВ.Ru.

"Дали такую информацию: "Как Вы могли разрешить девушке жениться на Вашем сыне, если она проститутка?" Я говорю: "Как проститутка?!" – рассказывал в интервью Сергей Зверев. Впрочем, сейчас, говорят, все иначе. Стилист знал с самого начала о новом романе сына и даже радовался, что тот попал в руки девушки с опытом.