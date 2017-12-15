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Фото Тарасова и Костенко из романтического путешествия

Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов и его нынешняя возлюбленная, модель Анастасия Костенко, отдыхают на Мальдивах. Влюбленные поделились фото из романтического путешествия.
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О том, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отправились в отпуск, многочисленные поклонники выяснили благодаря аккаунту футболиста в социальной сети Instagram. Дмитрий опубликовал фотографию, на которой запечатлен с возлюбленной в самолете. "Чуток отдохнем и вернемся🤫" – сообщил Тарасов.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Позднее, уже на своей официальной страничке в той же социальной сети, Анастасия Костенко обнародовала фотографию с места отдыха. На снимке привлекательная брюнетка демонстрирует точеную фигуру в ярко-коралловом бикини. Анастасию засняли стоящей в воде на фоне вилл. "Paradise 🌊🏊🏻‍♀️🏝" – коротко охарактеризовала свое состояние Костенко. Слово с английского языка переводится как "рай".

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Анастасии. "Шикарная 😍😍😍безумно красивая 😉👍🌹❤🌹❤🌹❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Фигура канеш😖со спортом ваще не дружишь видать? У Бузяо получше...", "Смените эти круглые очки на другую форму. Не идут вам совсем", "Какая-же молодая, красивая, сок😍🔥🔥🔥💥💥💥", "Насть, давай еще фото! Подразни куриц😂😂😂", "Какая вы красивая))) Согласна с теми, кто вас очень обожает)))", "Зайка ты всегда шикарная😍😍Обажаю вас, хорошего вам отдыха😍😍😍😘😘😍" – высказались подписчики.

Отметим, что скоро будет год, как Дмитрий Тарасов оформил развод с Ольгой Бузовой. Тогда в СМИ муссировались слухи о том, что футболист закрутил роман с моделью Анастасией Костенко, когда еще состоял в браке, однако спортсмен опроверг это утверждение. "Фактически наши с Олей отношения закончились еще осенью прошлого года. А с Настей мы первый раз увиделись в кругу общих друзей в ресторане в декабре", – заявил Тарасов в недавнем интервью.

Автор: Наталья Аряева15 декабря 2017, 15:22
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