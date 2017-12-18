Пугачева потратила бешеные деньги на интимные вещи

68-летняя певица предпочитает сексуальное белье без бретелек. Она знает, чем удержать юного супруга.

Максим Галкин – пятый супруг Аллы Пугачевой – младше возлюбленной на 27 лет. Т. е. когда юморист только появился на свет, певица уже успела побывать замужем, родить дочь, развестись и снова выйти замуж.

Поэтому сегодня пенсионерке Пугачевой надо сделать все, чтобы удержать молодого супруга. Для начала она привела себя в форму. В 68 лет у нее почти модельная фигура: обхват бедер – 94 сантиметра, талия – 70, объем груди – 96, а полнота – стандартная троечка.

Потом Примадонна сменила стиль одежды – на смену бесформенным балахонам пришли платья с декольте-лодочкой. Причиной для таких изменений, по признанию самой Пугачевой, стал не только муж, но и недавно появившиеся на свет двойняшки. "Выгляжу неплохо. Единственный стимул – это дети. Очень хочется для своих двойняшек выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой", – говорит певица.

Исподнее она подбирает под излюбленный крой. Любимый цвет певицы – пепел розы, любимая модель – элегантные бюстгальтеры без бретелей, которые придают груди манящую форму и при этом эротично обнажают плечи. Консультанты в бутике изысканного дамского белья заверяют, что Пугачева не жалеет денег, чтобы удивлять своего благоверного и после 16 лет отношений.

Как выяснила программа "Ты не поверишь!", в чеке последнего шопинга певицы в торговый центр значится сумма в 80 тысяч рублей. Это за 2 сорочки по 5 тысяч рублей, бюстгальтер с плотной чашкой на косточке с игривым названием "Волшебные бантики" за 7 с половиной тысяч рублей, бюстгальтер бесшовный, обшитый кружевом, халатик за 17 тысяч рублей и домашнее платье за 44 тысячи.