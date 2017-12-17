Алла Пугачева нарушила клятву детям

Певица шокировала поступком. За таким занятием ее давно не замечали.



Ида Наумовна и Александр Леонидович Достман родились не в один день. Она – светская львица, писатель и адвокат – появилась на свет 11 декабря. Он – продюсер и президент культурного фонда "Артэс" – празднует именины 2 января. Отметить же оба события решили одновременно – 16 декабря.

На банкет собрался весь цвет русского шоу-бизнеса – Александр Розенбаум, Сара Шор, более известная как Жасмин, Алина Редель, Владимир Винокур, Нелли Кобзон…

Для столь почтенного собрания был и еще один повод – продолжается светлый еврейский праздник Ханука, который отмечают почти все из гостей четы Достман. Поэтому звезды поздравляли не только Иду Наумовну и Александра Леонидовича, но и друг друга приветствием на иврите "Хаг самеах Ханука!" ("Веселого праздника Ханука!")





Ну а главными звездами вечера стали Алла Пугачева с четвертым и пятым мужьями – Филиппом Киркоровым м Максимом Галкиным. Поп-король целовал бывшую жену, а ее нынешний юморист и не думал ревновать!





Примадонна время от времени выходила на перекур. А ведь недавно, помнится, она клялась, что завязала с этой пагубной привычкой – ради детей. Да и врачи настаивали на полном отказе от табака – возраст, состояние сосудов и сердца не позволяют певице смолить.





"Сегодня был один из моих любимых дней! Я обожаю Дни рождения наших близких друзей Иды и Алика . Они всегда не только собирают всю нашу шоблу друзей, но и делают это на высокочастотной ноте любви и душевности. Ида удивительная. Она не только красива, но и невероятная хозяюшка. Ее столы одни из самых роскошных на моей памяти . Сегодня я получила огромное удовольствие от общения, танцев-шманцев, насмеялись до коликов. Я реально кайфанула и хочу еще", – рассказала о празднике приглашенная туда светская львица Наталья Крайняя.