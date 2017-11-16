На Шубскую набросились из-за измен мужа Глаголевой
В честь своего дня рождения Настасья Шубская на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала старую фотографию, на которой заснята совсем маленькой со своими родителями, актрисой Верой Глаголевой и бизнесменом Кириллом Шубским.
"Спасибо вам за жизнь и самое счастливое детство❤", – коротко подписала публикацию Шубская. Подписчики немедленно осыпали именинницу поздравлениями и комплиментами. Однако нашлись и злопыхатели, напомнившие Настасье о прошлом ее отца.
В частности, комментаторы сообщили, что якобы Кирилл Шубский изменил Вере Глаголевой со всемирно известной спортсменкой Светланой Хоркиной. "Действительно, что плохого иметь любовницу и ребенка при живой жене))))", "Позор Шубскому!", "Забыла сказать папе спасибо за братика от Хоркиной)))", – высказались пользователи Сети.
Напомним, в 2005-м, спустя год после завершения спортивной карьеры, гимнастка Светлана Хоркина родила сына Святослава. Об отце ребенка ничего не было известно. Спортсменка утверждала, что родила малыша для себя. Такой ответ общественность и СМИ не устроил, поэтому роль отца ребенка взял на себя голливудский актер Леван Учанейшвили. Однако потом выяснилось, что это была лишь пиар-акция.
Между тем Светлане не удалось утаить имя отца ее первенца. Речь шла о миллиардере Кирилле Шубском, женатом на актрисе Вере Глаголевой. Историю отношений с ним Хоркина подробно описала в своей автобиографической книге "Кульбиты на шпильках". Возлюбленный гимнастки не ушел из семьи даже после появления на свет сына.
Он выложил запись на своей странице в соцсети
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