Худая подружка Собчак Ника Белоцерковская разводится после 17 лет брака

Согласно информации некоторых СМИ, Ника Белоцерковская разводится с мужем после 17 лет брака. Теперь светские хроникеры советуют звать писательницу и ее бывшего возлюбленного на вечеринки по отдельности.

Как утверждает Tatler, Ника Белоцерковская окончательно рассталась с мужем. С осени владелец российского вендингового оператора Uvenco Борис Белоцерковский обходит галереи современного искусства в официальном одиночестве, компетентно утверждает издание.

Отметим, что пока сама Ника не комментирует информацию о разводе. Однако в СМИ уже давно ходили слухи о том, что в супружеской жизни Ники и Бориса не все гладко. Поводом к таким разговорам послужило то обстоятельство, что Белоцерковская, большую часть года проводящая за границей, в последнее время зачастила в Россию, где активно посещает различные светские мероприятия.

Ника Белоцерковская, которую с недавних пор называют худой подругой Ксении Собчак в пику якобы расплывшейся после родов ведущей, довольно закрытая персона. Она редко дает интервью, поэтому каждое ее слово для журналистов на вес золота. Так, год назад Белоцерковская дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем детстве.

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) Дек 3 2017 в 6:35 PST

"Я – телка из рабочих районов, – признавалась Ника. – Бабушка с дедушкой жили в красивом доме на углу Некрасова и Маяковской, а после смерти дедушки бабушку выселили куда‑то между станциями "Пролетарская" и "Ломоносовская". Завод "Большевик" и завод "Пролетарский"... Путь мой был тернист, жизнь меня побросала – и не буду врать, что бросала она меня между Эрмитажем и Русским музеем, хотя хотелось бы".

Сейчас у Ники собственный дом на берегу Финского залива. Белоцерковская всегда хотела деревянный дом, чтобы пахло дровами, камин, собак. "Большая семья, все орут, страшно друг друга любят – то, чего в жизни практически не бывает, но что очень хочется иметь и что хорошо выглядит в телевизоре", – описала Ника свою мечту, которая впоследствии сбылась. Кстати, на двоих у Белоцерковских пятеро детей: один – Ники, два – Бориса и двое общих.