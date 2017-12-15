Малахов влез в жуткое дело "об отрубленных руках"

Андрей Малахов собирает средства в помощь Маргарите Грачевой, которую изощренно изувечил собственный муж. 26-летней девушке требуется высокотехнологичный протез.

В свежем выпуске передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" ведущий Андрей Малахов объявил сбор средств для героини шоу Маргариты Грачевой, прославившейся после чудовищных действий ее мужа. Супруг приревновал ее и, требуя сознаться в измене, начал калечить.

В настоящее время Маргарита находится в больнице. Ей предстоит длительная реабилитация. А также 26-летняя жительница подмосковного Серпухова нуждается во внушительной сумме денег на высокотехнологичный протез, способный заменить настоящую кисть, передают "Вести".

Ранее Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в Подмосковье. Мужчина по имени Дмитрий вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована. Интересно, что муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.

Публикация от @malakhov007 Окт 26 2017 в 11:44 PDT

Мужа-садиста заключили под стражу, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Садисту может грозить 15 лет тюрьмы.

Позднее выяснилось, что в последнее время отношения между супругами были весьма натянутыми. Дошло до того, что Маргарита хотела развестись, однако до конца процедуру не довела. Однажды Дмитрий уже вывозил жену в лес, где угрожал ей ножом. Собственно, после этого Маргарита и приняла решение подать на развод. А еще женщина обратилась в полицию. С Дмитрием провели профилактическую беседу – этим вмешательство правоохранительных органов и ограничилось.