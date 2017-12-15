Малахов влез в жуткое дело "об отрубленных руках"
В свежем выпуске передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" ведущий Андрей Малахов объявил сбор средств для героини шоу Маргариты Грачевой, прославившейся после чудовищных действий ее мужа. Супруг приревновал ее и, требуя сознаться в измене, начал калечить.
В настоящее время Маргарита находится в больнице. Ей предстоит длительная реабилитация. А также 26-летняя жительница подмосковного Серпухова нуждается во внушительной сумме денег на высокотехнологичный протез, способный заменить настоящую кисть, передают "Вести".
Ранее Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в Подмосковье. Мужчина по имени Дмитрий вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована. Интересно, что муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.
Мужа-садиста заключили под стражу, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Садисту может грозить 15 лет тюрьмы.
Позднее выяснилось, что в последнее время отношения между супругами были весьма натянутыми. Дошло до того, что Маргарита хотела развестись, однако до конца процедуру не довела. Однажды Дмитрий уже вывозил жену в лес, где угрожал ей ножом. Собственно, после этого Маргарита и приняла решение подать на развод. А еще женщина обратилась в полицию. С Дмитрием провели профилактическую беседу – этим вмешательство правоохранительных органов и ограничилось.
Специалисты не выявили связи между ЭКО и заболеванием певицы
Певица попыталась протолкнуть своего фаворита к победе
Как воплотить увиденный положительный сюжет сновидения в жизнь
В эти дни может возникнуть серьезный конфликт