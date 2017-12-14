Малахов подтолкнул Борисову к передозировке

Дана Борисова объяснила, что употребила большое количество препаратов, чтобы привести себя в форму для съемок ток-шоу Андрея Малахова. Телеведущая уверила общественность, что не пыталась наложить на себя руки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова опубликовала свежие фотографии из Боткинской больницы, в которой проходит лечение после шумихи о том, будто пыталась покончить с собой. Телеведущая рассказала, что ее уже посетили друзья Никита Лушников, Лера Тувина, сестра Ксения Борисова и другие.

Борисова решила расставить все точки над "i", объяснив, что же с ней случилось. "От сильнейшего соматического кашля, который стал ответом на все стрессы ,связанные с тем, что я общаюсь с дочерью раз в неделю, в остальные дни НЕ СЛЫШУ ЕЕ ДАЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ, у меня нет возможности с ней связаться, я очень тревожусь, а также акклиматизация и тонзиллит и ларингит, который мне поставили официально у меня надорвалась диафрагма😔☘🦄" – рассказала Дана.

Телеблондинка сообщила, что приняла много лекарств, чтобы принять участие в ток-шоу Андрея Малахова. "Я выпила перед съемкой огромное количество препаратов, чтобы облегчить боль и кашель и мне сделали промывание", – поведала телеведущая. Кстати, в итоге, на съемку к Малахову Борисова так и не попала из-за плохого самочувствия и последующей госпитализации. Говорят, съемку перенесли на следующую неделю.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 14 2017 в 12:32 PST

В заключение Дана заявила, что не пыталась покончить с собой. "Я ЖЕНЩИНА ВЕРУЮЩАЯ 🙏Ни о какой попытке суицида не может быть и речи, это возмутительно писать такую грязь и травить меня!!!! Всем ❤,всех люблю 😍" – завершила свое обращение к поклонникам Дана Борисова. Отметим, что Андрей Малахов не терял времени зря и вышел в эфир с передачей, посвященной госпитализированной Дане Борисовой. Сама Дана пообщалась с Андреем и гостями в студии по видеомосту.