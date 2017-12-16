Больная раком звезда "Дома-2" пожаловалась на адские муки

Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина мужественно борется с раком. Девушка рассказала в Instagram, как проходит лечение.



"Словила я побочку от лучевой терапии. Такую как межреберная невралгия", – заявила Елена (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)

По словам бывшей участницы телестройки, она испытала адскую боль. "Сейчас уже все ок, мне прописали чудодейственные свечи. Они спасают", – поспешила успокоить своих поклонников Степунина.

Девушка не унывает и надеется, что ей удастся побороть недуг. "Это все фигня, пройдет. Главное вылечить основное заболевание, а дальше разберемся. Кстати,ресницы и брови я уже отрастила и больше не гуманоид", – отметила Елена.

Поклонники, которые следят за каждым шагом звезды реалити-шоу и волнуются за ее здоровье, тут же поспешили подбодрить свою любимицу. "Елена, надеемся на скорейшее выздоровление", "Держись", "Выглядишь супер, красотка", – написали они в комментариях под записью Степуниной.

Как писали Dni.Ru, у звезды реалити-шоу "Дом-2" неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена между легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно – Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но после обследования выяснилось, что у нее совсем другое.