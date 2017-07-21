Онкобольная звезда "Дома-2" стала инвалидом

Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина мужественно борется с раком. Девушка сообщила в Instagram, что она начала оформлять документы на инвалидность.

Благодаря телестройке у Елены очень много поклонников. Они следят за каждым шагом звезды реалити-шоу и волнуются за ее здоровье. Восемь месяцев назад Степунина стала мамой. Ради сына ей во что бы то ни стало надо держаться, бороться с онкологией и обязательно выздороветь.

Пока же Елена проходит лечение и поддерживает связь с подписчиками в Instagram. "Друзья привет🤗 Столько вопросов в личку, на тему того здорова ли я уже. Нет, я не здорова и мне предстоит еще длинный путь.😑 Но я задумалась... ведь у людей вообще смазанное понятие об онкологии и об онкологических больных", – поделилась своими наблюдениями Степунина.

Звезда "Дома-2" развеяла мифы об этой страшной хвори. "Все не так, как показывают в фильмах, где мистер "х" лежит при смерти и рукой пошевелить не может, потому что у него онкология. Все не так❌", – заверила Елена. По словам бывшей участницы телестройки, многие раковые пациенты работают на протяжении всего курса лечения.

"И никто даже подумать не может, что человек болеет. Да, бывает и такое. Также ходят в магазины, учатся, гуляют, ходят в кафе, кино и т.д. У меня сложный курс лечения и я не могла ничем заниматься, кроме как отдыхать, – с сожалением отметила Степунина. – Повезло немного меньше, чем тем, кто умудряется работать".

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Июл 21 2017 в 8:30 PDT

Елена с недавних пор стала ощущать, что к ней постепенно возвращаются силы. "С каждым днем чувствую, как мне становится легче🤗 Так почему я должна отказывать себе в удовольствии заниматься любимым делом? Конечно все не во вред здоровью. Сегодня ездила в Икею, купила стулья для кабинета. Но я немного в шоке, все люди на меня смотрели.... нет не смотрели, а пялилились, – посетовала Степунина. – Как-то неловко было мне..."

Экс-звезда "Дома-2" теряется в догадках, почему люди уделили ей так много внимания. "Ощущение, что я пришелец с другой планеты. Или они просто узнали меня? Как думаете? И то что на меня смотрят, не паранойя 😂😂😂 потому что первая это заметила не я", – подчеркнула Елена.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Июн 24 2017 в 2:24 PDT

В завершении своего послания Степунина сообщила еще одну новость. "Начала оформлять инвалидность✌🏻Уже 2 врача прошла, осталось еще 2", – отчиталась брюнетка и добавила говорящие хештеги #житьвкайф, #степунинабудетздорова и #ракдурак.

"А если ты полностью вылечишься, у тебя будет инвалидность?" – поинтересовался у девушки один из подписчиков. "Ее через год снимают", – ответила Елена, решительно настроенная на выздоровление.

