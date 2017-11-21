Звезда "Дома-2" вышла из тюрьмы и открывает караоке-клуб

Звезда "Дома-2" Сергей Сичкар некоторое время назад получил освобождение после тюремного заключения. Сейчас мужчина полон планов и надежд – скоро он откроет собственный караоке-клуб.

На своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Сичкар сделал важное объявление. Мужчина объявил о скором открытии развлекательного клуба.

"Привет, СМОРГОНЬ))) Привет, ЗЕМЛЯКИ)))￼ Для Вас хорошая новость...))) Очень-очень скоро, в Нашем любимом городе, я открою ДИСКО-КАРАОКЕ КЛУБ, можно будет пить, петь, поесть и потанцевать, а так же будет и веселительная программа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал уроженец Минска Сичкар.

Как сообщил Сергей, на презентации клуба будет присутствовать другая звезда "Дома-2" Николай Должанский. Мужчина представит свою музыкальную программу.

"Вы меня спрашивали, спрашиваете и будете спрашивать, а как там ДОМ2? По сценарию ли там? А правда, что ДОЛЖАНСКИЙ такой...? Вот я и решил пригласить его, что бы Вы увидели, какой он есть на самом деле... Я его знаю лично, поэтому могу сказать с полной уверенностью, 24 ноября 2017 года войдет в историю г.СМОРГОНИ по двум причинам: ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО КАРАОКЕ КЛУБА и приезд прославленного ДОЛЖАНСКОГО!" – объявил экс-участник скандально известного реалити-шоу.

Публикация от Фитнес-тренер Сергей Сичкар (@sichkar.sergey) Мар 12 2017 в 6:13 PDT

Сичкар заверил своих многочисленных подписчиков, что они такого еще не видели. "Будет незабываемая, феерическая атмосфера, много юмора, много хитов (от Коляна и других исполнителей), зажигательные танцы, конкурсы, призы, фото, видео, прекрасная кухня, замечательное обслуживание, и конечно же, Вы можете спеть сами))) В общем, будет круто! Приходи, не пожалеешь))) ПОЧУВСТВУЙ уютную атмосферу и НАШУ ЛЮБОВЬ))))" – завершил свое обращение к фанатам Сичкар.

Напомним, в 2015 году Сергея Сичкара осудили за кражу четырех грузовых автомобилей. Его приговорили к трем годам лишения свободы. В феврале 2017 года Сергея перевели в исправительное учреждения открытого типа.

"Это что-то вроде общежития. Мы можем уходить, работать, но ночевать должны здесь. Условия тоже лучше: можно послушать музыку, почитать книжку, даже спортзал есть", – рассказывал в интервью бывший участник телестройки. На протяжении всего времени тюремного заключения Сичкара поддерживали близкие и фанаты.