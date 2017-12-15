Оскорбленную Волочкову довели до крайности

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова резко ответила критикам. Она опубликовала гневный пост в своем Instagram.

"Дорогие, моя косточка и натертости на стопах-это результат многолетнего труда.. А вы, осуждающие, станцевали на пуантах хоть раз? Я горжусь своими натруженными ножками.👍🏼 А вы хоть сто-нибудь себе натирали?... Кроме мозолей на злобных судачащих языках.....😝 Злопыхатели пусть радуются!😂 Ну хоть какой-то изъян у Волочковой есть. Не нравлюсь я вам-так не смотрите, отпишитесь, займитесь собой или тем, что нравится(здесь и далее орфография и пункутация автора сохранены. Примечание редакции)", – написала взбешенная Волочкова, снабдив комментарий видео, на котором видно, как балерина встает на пуанты.

Звезду довело до крайности обсуждение ее стоп, которое развернулось под одним из старых постов: многие из подписчиков назвали их "деформированными". "Мне сначала показалось, что это не ноги, а коренья какие-то.... и из них растут цветы. Никто из моих знакомых не показывает свои изъяны или профессиональные травмы на всеобщее обозрение", "Милая Настя !! Вообще человек , что то не красивое , старается скрыть . УБЕРИТЕ ВАШИ НЕ КРАСИВЫЕ НОГИ , это ваше личное 👎👎👎"– критиковали публикацию подписчики.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 15 2017 в 3:40 PST

"А у Вишневой и Лопаткиной, например, стопы очень красивые и аккуратные, хотя пашут они побольше вашего. Так что может не в этом дело? Насть, у вас просто некрасивые лапы и все, балет здесь вообще непричем) И да, вот они настоящие, великие балерины, с которыми вы и рядом не стояли)", "Ну хоть какой-то изъян... да, с самооценкой все в порядке😅", "Ну раз про цветы, так нужно на первый фон цветы. Все понимают, что это от трудов. Но солдат оставшийся без ноги, не демонстрируя свой недуг. Что показали, на то и отреагировал народ".– писали пользователи в ответ на оправдания Волочковой.