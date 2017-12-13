Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой

Бизнесмен и пиарщик Чермен Дзотов, которого называли любовником Анастасии Волочковой, обнародовал видео. Он рассказал всю подноготную скандальной истории и заявил об обмане.

Прославившийся благодаря секс-скандалу с частием Анастасии Волочковой бизнесмен и пиарщик Чермен Дзотов обнародовал ролик с признанием. Он рассказал о том, как началась ситуация, впоследствии обросшая разговорами и шумихой, назвал ее зачинщика и извинился перед балериной.

Вначале Чермен объяснил, что решил записать видео по просьбе родных и близких, чтобы "поставить точку в этой истории". Как сообщил Дзотов, некоторое время назад к нему обратился секс-тренер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов)и сообщил, что разместил у себя в социальных сетях некие фотографии, якобы на которые тогда никто не обратил внимания. Лесли захотел пропиариться на них, а также "раскрутить" Анастасию Волочкову, с которой, как утверждал секс-тренер, есть договоренность. Он предложил поучаствовать в этом деле и Чермену Дзотову.

"Потом мы поняли, что никакой договоренности с Анастасией у него не было и, по сути, он нас обманул. Нам надо было с ней оговорить это, но на связь она не выходила, к сожалению. И получилась вот такая фарсовая ситуация, дурацкая, в которой пострадала и Анастасия, и я, и мои родственники", – пожаловался Дзотов.

Чермен принес извинения балерине и сообщил, что ведет переговоры с секс-тренером, чтобы тот тоже попросил прощения у артистки. "Нельзя так поступать с людьми... Одно дело: это был сценарий, который был со всеми согласован и все хотели в этом выиграть... Но получилось так, как получилось. Поэтому перед Анастасией еще раз хочу попросить прощения", – покаялся молодой бизнесмен, отметив, что выполнял свою работу как пиарщик.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Окт 13 2017 в 2:42 PDT

Напомним, настоящий скандал разгорелся после того, как неизвестные выложили в Сеть фотографии секса, предположительно, 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли. Мол, злоумышленник похитил его телефонную карточку и обманным путем завладел аккаунтами. А на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Чермен даже опубликовал фотографии заявлений в правоохранительные органы.