На Пелагею набросились из-за ухода звезды "Голоса"

Певец Александр Огородников выбыл из шоу "Голос". Артист не справился с "Нокаутами".

На очередном этапе шоу Александр состязался с Антоном Лаврентьевым и Антонелло Кароцца. Огородников исполнил песню Николая Носкова "Снег". Выступление Александра одобрили Александр Градский и Леонид Агутин.

Однако его непосредственная наставница Пелагея, решила, что Огородников был недостаточно хорош и именно он покидает "Голос". "Это решение далось с большой болью на сердце, потому что я вас очень люблю. Очень много хотела сделать со всеми вами", – заявила певица.

Александр явно огорчился, но нашел в себе силы поблагодарить наставников. Кроме того он попросил прощения у родителей, которые хотели прилететь в столицу, если Огородников выйдет в финал.

Поклонники Александра, которого многие считали главной звездой шестого сезона "Голоса", недоумевают. Некоторые даже накинулись на Пелагею с критикой.

"Дальше смотреть не имеет смысла, Пелагея разочаровала👎👎👎 Ты был лучший в этом сезоне, несправедливо", "Вообще больше не смотрю голос, Саша только ради тебя смотрели", "Пелагея, почему именно Саша?" – написали разочарованные поклонники в Instagrame Огородникова.

