На Пелагею набросились из-за ухода звезды "Голоса"
На очередном этапе шоу Александр состязался с Антоном Лаврентьевым и Антонелло Кароцца. Огородников исполнил песню Николая Носкова "Снег". Выступление Александра одобрили Александр Градский и Леонид Агутин.
Однако его непосредственная наставница Пелагея, решила, что Огородников был недостаточно хорош и именно он покидает "Голос". "Это решение далось с большой болью на сердце, потому что я вас очень люблю. Очень много хотела сделать со всеми вами", – заявила певица.
Александр явно огорчился, но нашел в себе силы поблагодарить наставников. Кроме того он попросил прощения у родителей, которые хотели прилететь в столицу, если Огородников выйдет в финал.
Поклонники Александра, которого многие считали главной звездой шестого сезона "Голоса", недоумевают. Некоторые даже накинулись на Пелагею с критикой.
"Дальше смотреть не имеет смысла, Пелагея разочаровала👎👎👎 Ты был лучший в этом сезоне, несправедливо", "Вообще больше не смотрю голос, Саша только ради тебя смотрели", "Пелагея, почему именно Саша?" – написали разочарованные поклонники в Instagrame Огородникова.
Трудно представить себе степень унижения и позора
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