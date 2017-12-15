Дочь нанесла сокрушительный удар отравившейся Дане Борисовой

Дана Борисова, которая находится в больнице после, предположительно, попытки самоубийства, рассказала о жестоких словах родной дочери. Телеведущая обратилась за поддержкой ко всей стране.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова опубликовала новую фотографию из Боткинской больницы. На снимке телеблондинка без единого грамма косметики и с не очень свежими волосами лежит в кровати, облаченная в ночную сорочку нежно-голубого цвета. Дана рассказала о подвижках в отношениях с отцом своей дочери Полины бизнесменом Максимом Аксеновым, который якобы недавно пытался отсудить у нее алименты на наследницу.

"❤️❤️❤️После долгого общения с моим новым адвокатом👍и противоположной стороной, отец Полинки разблокировал мой номер 😂😂😂лишь ,для того ,чтобы Полинка сказала мне "Да какая ты мне мама!😒😔😞 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила новость расстроенная Борисова.

Далее телеведущая обратилась к заинтересованной общественности. "Люди добрые, я считаю недопустимым воспитывать такую жестокость в 10летней девочке))) Спасибо всем вам за 💖,понимание ,доброту и поддержку🙏Я ,думаю, страна не допустит, чтобы моя девочка осталась без мамы, когда мы так безумно любим с ней друг друга🦋🦄☘️", – заявила телеведущая.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 14 2017 в 9:09 PST

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию сокрушенной таким ударом от близкого человека Борисовой. "Дана держись", "Дорогая Даночка не переживайте справедливость восстановиться .У вас все получиться не нервничайте себя не доводите до клиники больше берегите свое здоровье", "Дорргая даночка!!!! я хочу вас поддержать добрым словом!!!! я пррсто уверена бог на вашей стороне. это нвмного важней чем на какой стороне суд!!!! верю что вы скорр дудете с дочей😙😙😙", – поддержали Дану Борисову поклонники.